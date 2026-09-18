一群青少年男女脚踏车骑士被指目无法纪，除了涉嫌拨打骚扰电话报假案，还涉辱骂警员和持有电子烟等，目前正在协助警方调查。

新加坡警察部队星期五（9月18日）发文告说，当局和陆路交通管理局在接到举报说，武吉班让山乐坊（Hillion Mall）一带有一群年轻骑士晚上骑车滋扰后，于本月9日到场展开联合行动。

调查显示，有数名少年涉嫌恶意拨打999进行骚扰，并辱骂接听电话或到场执勤的警员。

警方和陆交局到场后一共检查27名年龄介于12岁至19岁的青少年男女，当中13人由于抵触不同法令，目前正在协助调查。陆交局也充公七辆不合规的脚踏车，并向在场少年进行宣导，提醒他们有关骑行的条例。

根据文告，一名13岁少年因涉公共滋扰罪被捕，并因涉辱骂公务员被调查。另外两名13岁和14岁少年则涉散播假消息，并在公共道路上骑行没有有效手刹（without a working handbrake ）的脚踏车，正在协助调查。

一名12岁少年因散播假消息助查；一名18岁少年因非法赌博被查；年龄介于16岁至19岁的一女两男因持有电子烟被捉，调查仍在进行中。

另有五名年龄介于14岁至19岁的青少年，因在公共道路上骑行没有有效手刹的脚踏车，正在协助调查。

13名年轻人因涉不同罪名被调查，陆交局也充公七辆不合规脚踏车。（新加坡警察部队提供）

警方强调，当局严厉看待任何危害公共安全与秩序的行为，包括拨打骚扰电话给警方和辱骂公务员。同时，拨打骚扰电话给999，不仅浪费宝贵的警力资源，还可能影响警方对真正紧急事件的应对速度。

警方和陆交局将将继续开展定期联合执法行动，打击上述违例行为，确保所有违例者都受到应有惩处。