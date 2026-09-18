公务员不应只是停留在“为人民服务”，更应成为推动集体行动的力量，与人民携手把事情办好。公共服务统筹部长陈振声指出，要达到这一点，关键在于凝聚各方共识，在共同的基础上协力解决问题。

公共服务领导常年典礼星期五（9月18日）举行。兼任国防部长的陈振声为典礼致辞时指出，面对日益复杂、充满分歧的世界，公共服务人员，尤其是领导者，必须具创业精神，才能有效应对领导工作中的新挑战。这包括成为推动“集体行动的组织者”。

他说，与人民携手把事情办好，不仅意味着促成各方就一个问题达成协议，更是让大家达成共识，描绘一幅成功的愿景。把人们聚集到一起看似简单，但要确保每个人离开时，对整体目标形成一致理解，则是另一回事。

公务员所要做的是弥合彼此的认知差异，把利益相关方汇聚起来，真诚倾听、理解各方需求，坦诚说明其中的取舍，在差异中寻求共识。

陈振声以近期有关开发吉门营房和马裕树林地段的争议为例说，每个人都有自己的期望，也各自抱持坚定的立场，但政府必须考虑大局，权衡住房需求、土地用途、能源、交通，甚至是污水规划等各方面的取舍。

此外，他也呼吁在场的约800名公务员成为“开拓战略空间的先行者”，积极寻找新的合作方式，以拓展新加坡的地缘战略空间；同时，要作为卓越治理的“探路者”，不断创造独特价值，让他国政府愿意与我国合作。