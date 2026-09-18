新加坡国立大学医院有个SPARK系统，可通过国大医院的电子医疗记录，持续筛查住院患者数据，生成面临血糖控制风险的患者名单；每天约有三四名高风险糖尿病患者被这个系统筛查出来，让糖尿病医疗团队可抢在并发症发作前及时介入，争取治疗先机。

9月17日是世界卫生组织定下的“世界患者安全日”，今年这个日子的主题是非传染性疾病。国大医学组织临床质量研究所（NICQ）配合这个日子，于星期五（9月18日）举办论坛，向集团属下的医疗保健专业人员介绍和分享国大医院采取的糖尿病照护措施，包括SPARK系统。

SPARK系统2018年率先在国大医院骨科部门启用，去年7月扩大至全院住院病人。这个系统通过电子医疗记录筛查血糖病例数据，使糖尿病团队可以跨科室为高风险糖尿病患者提供帮助，并持续监测直至患者出院。

国大医院内科部门内分泌科主任兼高级顾问医生邱进明客座副教授说，糖尿病患者面对的风险不一定是在出现明显症状后才存在，因此团队希望通过主动筛查，在病人出现严重并发症前就介入干预。

SPARK系统目前的重点在于识别因糖尿病酮症酸中毒（Diabetic ketoacidosis，简称DKA）、高血糖高渗状态（hyperosmolar hyperglycaemic crisis）、严重低血糖（hypoglycaemia）而入院的糖尿病患者、做过冠状动脉搭桥手术的糖尿病患者，以及外科病房和心脏科出现高血糖或低血糖的糖尿病患者。

国大医院的低血糖急救箱中，有葡萄糖粉、塑料杯、搅拌匙、饼干、营养饮品、计时器和急救步骤手册。这个由护士想到的办法，将急救低血糖患者所需的东西全集中放在一个透明盒中，让医护人员一遇到情况就可用，一应俱全。（吴先邦摄）

护士研发“低血糖急救箱” 缩短救治复查程序时间

会上介绍的另一个糖尿病护理措施是低血糖急救箱（HypoBox），这是由国大医院护士自行发起以改善工作流程的计划。

国大医院的护士过去在处理低血糖病人时，须到不同角落拿取葡萄糖、饼干等病人所需物品，再按照流程进行救治和复查。低血糖急救箱计划是将这些东西全集中在一个透明的盒子里，让护士在病人出现低血糖症状时，手边立刻有各种东西可提供救助。

国大医院护理部门高级实践护士王文玲是HypoBox计划的主要推手。她说：“国大医院的每个病房至少备有两个HypoBox。目前约七成护士能够在20分钟内，完成对低血糖患者的救治到复查的程序，过去可能长达30分钟。”