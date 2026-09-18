今年9月的国会10日休会，但过了一个多星期，辩论却还没休止。

部长薪金调整、新加坡航空公司投资印度航空等课题，虽然已在国会经过一轮问答，却还在社交媒体上延烧。工人党阿裕尼集选区议员张文杰其实在国会复会前，已在脸书针对相关争议发文，随后在9月8日的国会中提出质询，与交通部长兼财政部第二部长萧振祥进行一番问答。

几天后，新上任的人力部兼贸工部政务部长符策翔也在脸书上发文，驳斥张文杰的论点。

部长薪金的辩论也一样出现“第二回合”，上届大选代表工人党竞选榜鹅集选区的贺沛星，在社交媒体质疑高等法院法官薪金低于顶尖律师，却似乎没有出现所谓“吸引不到高端人才”的问题；2025年大选代表人民行动党参选后港的林于晖，一样发文回应。

大家可能注意到，这两场交锋颇有一点“对等”的味道：张文杰与符策翔都是国会新面孔，贺沛星和林于晖则同是上届大选候选人。

但这不仅是政治人物在脸书上“过招”，而是反映了一个越来越熟悉的现象。

政治人物在国会发言后，到社交媒体继续解释、补充或反驳，甚至国会前先在社媒提出看法，并不是新鲜事，原因也不难理解。

国会既有议事程序，也有发言时间限制。遇上复杂的课题，参与辩论的议员未必有足够时间说完所有论点。但有了社媒，议员随时都可以做进一步阐述。

从这个角度看，社交媒体其实为议员提供了更多发言的空间。

对公众而言，这未必是坏事。毕竟，不是每个人会追踪国会相关的新闻报道，或看完整个国会直播，会查阅国会议事记录（Hansard）的人恐怕更少。

国会辩论有其程序，发言时间也有限，议员未必能完整地阐明立场。（gov.sg视频截图）

政治人物愿意把自己的论点搬到公众更容易接触的平台，让政治讨论触及更多人，总比说完一句就结束来得好。

换句话说，社交媒体可以是国会辩论的“延长赛”，但它却存在一个问题：

它的观众究竟是谁？观众多了，意见也跟着变得多元了吗？

观众更多 不同意见未必更多

像脸书这样的社交媒体平台虽然属于公开性质，但政治人物的个人专页，毕竟是自己的主场。

长期追踪某个政治人物的人，往往对其及所属政党或政治立场有一定兴趣。

于是，大家熟悉的同温层现象便容易出现。

政治人物发文，总少不了一批大表赞成的支持者。另一边厢，不支持该政治人物的网民，若不留言辩驳一番，便是连看都不看一眼。

当然，这种“信者恒信，不信者恒不信”的现象，不能概括所有社交媒体讨论。但它提醒我们：传播范围扩大，并不等于意见范围扩大。

当观众以己方支持者占多数时，政治人物说得再多，又有多少持不同意见的人会听进去，便成了另一个问题。

这或许是社交媒体作为“延长赛”最值得思考的地方：它可以让政治人物说更多，却不保证异议者听得到更多。

但这并不是说政治人物不应该在社交媒体回应。恰恰相反，在今天的传播环境下，如果政治人物只在国会讲话，同样会留下沟通的空白。

只是，我们需要分清两件事情：把辩论延长，和把辩论扩大，是两回事。

日后肯定还会有政治人物在社媒平台上发表长文，到时，我们不妨问问自己：

这“第二回合”里，他究竟是在跟对手辩论，还是说话给自己的观众听？

答案未必那么清楚，但辩到最后，如果我们只是更确定自己原本相信的东西，却没有更了解问题所在，那么这场延长赛，便可能只是延长了辩论的时间，却没有拉近双方的距离。