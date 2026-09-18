吉宝公司 星期五（9月18日）邀请媒体走访位于裕廊岛的吉宝沙克拉热电联产发电厂（Keppel Sakra Cogen Plant，简称KSC发电厂）。这是我国首座可兼容氢能的联合循环发电厂，它采用联合循环燃气轮机（combined cycle gas turbine）机组，发电容量为600兆瓦，并具备最高30%的氢气兼容能力，可将氢气与天然气混合燃烧。

由于氢能供应链尚未成熟，本地首座可兼容氢能的联合循环发电厂自今年5月投入运作以来，目前仍以天然气发电，尚未掺氢。不过，业者强调，建设发电厂须把能源转型趋势及未来需求纳入考量，并以长达30年的使用寿命进行规划。

针对KSC发电厂投运以来为何仍以天然气发电，吉宝基础设施部（电力与可再生能源）董事总经理黄慧芸回应媒体询问时说：“问题在于，氢能供应链何时成熟并具备商业可行性，才能实现氢能的部署。”

我国目前约95%的电力来自天然气。政府2022年宣布推动全国氢气策略，希望到了2050年，氢气能满足本地约一半的能源需求。氢气燃烧过程不产生温室气体，有助于降低碳排放。虽然氢能发电更环保，但目前绿氢供应有限，成本也更高。

黄慧芸指出，氢能发电的成本能否下降，受制于未来能否通过规模效应降低成本。“这并非由我们来决定，而是取决于全球或本区域是否具备足够的市场需求。”

规划30年寿命 业者未雨绸缪应对转型

她强调，审慎考量未来能源需求至关重要，公司不希望发电资产在能源转型过程中被淘汰，因此在设计和建设发电厂时，已考虑其长达30年的使用寿命，以及未来转用低碳燃料的可能性。

除了KSC发电厂，吉宝目前也在裕廊岛运营吉宝万里旺热电燃气综合循环发电厂（Keppel Merlimau Cogen Plant，简称KMC发电厂）。KMC发电厂2007年投入运作，发电容量为1300兆瓦，部分翻新后的机组也具备氢气兼容能力。

吉宝万里旺热电燃气综合循环发电厂位于裕廊岛，发电容量为1300兆瓦，部分翻新后的机组已具备氢气兼容能力。（李冠卫摄）

为推动能源转型，政府自2024年起要求新建或翻新的天然气发电厂，须具备至少30%的氢气兼容能力，即氢气在发电燃料中的比率不许低于三成。到了2032年，本地预计将拥有至少11座氢气兼容发电厂。其他相关业者包括新加坡能源市场管理局子公司Meranti Power、胜科工业、杨忠礼西拉雅能源、光电力及大士能源。

相比采用联合循环燃气轮机的KSC发电厂，Meranti Power在裕廊岛兴建的680兆瓦发电厂则采用开式循环燃气轮机（open cycle gas turbine）机组。该发电厂已于2025年10月投入运作，同样具备氢气兼容能力。

联合循环燃气轮机的发电效率较高，但启动所需时间较长；开式循环燃气轮机的效率相对较低，却能在约10分钟内快速启动。