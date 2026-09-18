继True Fitness与True Yoga倒闭后，本地连锁瑜伽品牌Yoga Inc也无预警停业，榜鹅和淡滨尼仅剩的两家瑜伽室星期五（9月18日）即时停止营业。30多名瑜伽教练被拖欠工资，一些会员更是在近期才购买新配套，如今退款无门。

顾客两周前刚买配套 惊悉瑜伽室结业

顾客贾妮思（Janice）自2024年起在Yoga Inc淡滨尼天地（Our Tampines Hub）的瑜伽室上课，两周前才花300元购买另外10堂课。

她星期五原本准备上早上10时45分的瑜伽课，却因迟到约五分钟，知道按照规定无法进场。正准备离开时，前台人员却告诉她，瑜伽室已经结业，以后“不用再回来了”。

“我听到后完全吓了一跳。我知道最近有瑜伽室倒闭，但没想到自己也会遇到这种事。”

贾妮思说，此前完全没察觉瑜伽室营运有异，上周还兴致勃勃安排了本周的课程。她星期五早上看到前台人员搬着一箱物品离开，估计是收拾个人物品，之后瑜伽室大门就被锁上。

记者星期五上午查看Yoga Inc网上预约系统时，榜鹅战备军协俱乐部（SAFRA Punggol）和淡滨尼天地两家瑜伽室本周所有课程都已标注为“取消”。记者也留意到，Yoga Inc的官方社媒帐号已经被停用。

教练早上才接短信 上月酬劳未到账

与Yoga Inc合作超过10年的瑜伽教练刘福伟（36岁，商人）说，他星期五早上9时05分才通过短信得知公司结业。

据《联合早报》了解，有关短信由Yoga Inc一名职员发出，称公司即日起停止营运。

短信提到：“从个人角度而言，要传递这个消息并不容易，我很难过事情会发展至此。我知道对我们很多人而言，这个消息很难接受，也令人伤心。我向所有受这个突如其来变故影响的人，致以深切慰问。”

刘福伟说，教练当时被告知公司之后会通过电邮提供进一步详情，但截至星期五下午仍未收到任何消息。

他透露，Yoga Inc今年6月和8月也先后在没有预警的情况下关闭丹戎巴葛和勿洛的瑜伽室。当时学员至少还能转往榜鹅和淡滨尼上课，因此影响没有这次严重。

“结业是商业决定，但这样的做法对学员不公平。即使到了7月，他们还在卖配套。”

刘福伟说，Yoga Inc约32名教练都是以自由业者身份授课，一般会在每月15日收到上一个月的酬劳，但本月付款至今没有到账。

他每周在淡滨尼教三堂课，瑜伽教学只是副业，因此影响相对有限。

“可是对那些以教瑜伽作为主要生计的同行来说，影响就大了。”

他说，他和一些教练已向人力部通报。

另一名不愿具名的女瑜伽教练说，她从去年五六月份开始在Yoga Inc榜鹅瑜伽室授课。最初付款情况正常，但约半年前开始，工资就经常迟发。

她说，自己8月份的酬劳超过1000元，目前仍未收到，也不知道9月首两个星期已经完成的课程会否获支付。

今年已关两店 7月仍在卖配套

Yoga Inc突然结业，距离True Fitness和True Yoga在9月10日进入临时清盘程序、关闭本地所有门店仅一个多星期。

Yoga Inc于2013年由前空服员兼瑜伽教练Ashly Lou创办，业务一度扩展至五家瑜伽室和33名教练，近年则陆续缩减规模，最终只剩榜鹅和淡滨尼两家。

目前尚不清楚会员未用完的课程配套将如何处理，公司是否会提供退款或替代安排，以及被拖欠工资的教练何时能收到款项。

《联合早报》已向Yoga Inc、新加坡消费者协会、人力部、淡滨尼天地和SAFRA询问详情。