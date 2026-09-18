中央肃毒局展开全岛扫毒行动，四天内逮捕82人，并起获市值超过4万6700元的毒品，起获的毒品足够270名毒虫吸食一周。

中央肃毒局星期五（9月18日）发文告说，当局从星期一（14日）至星期五展开全岛执法行动，覆盖宏茂桥、麦波申、芽笼和劳明达等地区，共逮捕82名涉毒嫌犯。

行动中起获的受管制毒品包括约1151克大麻、146克冰毒、45克海洛英、9克氯胺酮、四颗摇头丸，以及两张麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票，估计总值超过4万6700元。当局指出，所起获的海洛因、冰毒和大麻，足以供约270名毒虫吸食一周。

芽笼私人住宅13名男子涉毒落网

其中一起案件发生在星期三（16日）傍晚。肃毒局人员突击芽笼22巷一栋私人住宅，在大楼内八个房间逮捕11名男子，包括三名新加坡人和八名外国人，他们的年龄介于20岁至53岁。

执法人员过后也在建筑底层逮捕另外两名分别26岁和31岁的外籍男子，被捕人数增至13人。执法人员在现场起获约12克冰毒和数件吸毒用具。初步调查显示，13人都涉嫌吸食毒品。

三名外籍人士涉毒被捕

另一起案件则发生在星期二（15日）傍晚。肃毒局人员先在芽笼12巷一带，逮捕一名涉嫌贩毒的40岁外籍男子，并根据后续调查前往沈氏道一家酒店，再逮捕一名43岁外籍男子和一名34岁外籍女子。

执法人员随后在43岁男子入住的客房内搜出约185克大麻、少量冰毒和摇头丸，以及数件吸毒用具；34岁女子入住的另一间客房内，则搜出15克冰毒和数件吸毒用具。

肃毒局强调，当局将积极追查吸毒和贩毒者，并依法严厉处置。任何知情且允许或协助他人在场所内进行毒品活动的业主和经营者，也将面对调查和执法行动。

当局也呼吁公众保持警惕，一旦发现可疑活动，应向有关当局举报。所有被捕者涉及的毒品活动仍在调查中。