一名男子参加为乳癌基金会筹款的泰拳慈善赛时受伤，送院后在加护病房留医数日，情况危急。警方证实接获报案，目前正在调查。

事故发生在上星期六（9月12日）举行的第13届业余泰拳锦标赛（AMC 13）“Fight for Hope”。赛事在国家体育场举行，旨在为乳癌基金会（Breast Cancer Foundation）筹款，用于支持早期筛查、患者援助，以及提高公众对乳癌的认识。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时说，当局9月12日晚上约7时05分接获通报，前往体育场通道1号提供援助，并将一人送往陈笃生医院。

泰拳总会：展开检讨 与家属保持联系

新加坡泰拳总会（Singapore Muaythai Association，简称SMA）星期四（17日）发声明证实，AMC 13赛事期间发生事故。总会说，事故发生后，现场医疗团队为伤者提供医疗援助，随后将他送往医院接受进一步治疗。

新加坡泰拳总会通过社媒发声明证实，AMC 13赛事期间发生事故。（取自新加坡泰拳总会Instagram）

总会强调，参赛者的安全与福祉始终是首要考量，并已针对事故展开正式检讨，正与相关各方合作，以厘清事发经过。总会也正与伤者家属保持联系，并会继续提供所需援助。

警方答复《联合早报》询问时证实，已接获相关报案，目前正在调查此事。

伤者为本地泰拳馆学员 拳馆吁尊重家属隐私

根据社交媒体上的相关贴文和留言，伤者名为达米安（Damian Peh），是本地泰拳馆Inspire Fitness Asia的学员。

Inspire Fitness Asia星期五（18日）在Instagram限时动态发文，恳请媒体和公众尊重伤者家属及拳馆的隐私，并给予空间。

拳馆写道：“对我们而言，他远远不只是一名学员。他是我们的兄弟、我们的家人，也是我们深爱的人。我们感到无比悲痛，目前仍在努力消化这一切。”

拳馆也呼吁媒体现阶段不要联系伤者家人、朋友或亲近人士索取资料，并说待时机适当时，会主动分享能够透露的信息。

国家队主教练吁勿急于指责 应先给予伤者和家属空间

新加坡泰拳国家队主教练阿米尔也在社交媒体发文，呼吁泰拳圈此刻不要急于互相指责。（取自阿米尔IG）

新加坡泰拳国家队主教练阿米尔也在社交媒体发文，呼吁泰拳圈此刻不要急于互相指责、在网上争论或为这项运动辩护，而应先给予伤者和家属空间。

他说，未来会有适当的时候提出问题、检讨事故，并思考如何让泰拳运动变得更好、更安全，“但现在，希望大家先多一些体谅”。

阿米尔也呼吁公众给予达米安和家人应有的隐私与尊重，并谨慎看待在网上分享、揣测和发表的内容。

“泰拳一直教导我们尊重，而现在正是我们需要展现这种尊重的时刻。”