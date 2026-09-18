我国空气质量在星期四（9月17日）晚间一度达到不健康水平后，星期五（18日）已有所改善。截至傍晚6时，全国24小时空气污染指数（PSI）回落至62至84，处于适中水平。

不过，随着区域烟霾继续随风吹向新加坡，未来24小时空气质量仍可能达到轻微不健康水平。

国家环境局星期五傍晚发布最新烟霾情况时说，本地北部下午出现零星阵雨。截至傍晚6时，全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米32微克至58微克，处于“正常”至“偏高”水平。

环境局指出，苏门答腊南部和加里曼丹持续天气干燥。当局观察到，加里曼丹火点产生的烟羽正朝新加坡方向飘来，苏门答腊南部也出现烟羽。

预计苏门答腊南部和加里曼丹部分地区接下来仍维持干燥。由于盛行风料从东南偏东或东南方向吹来，烟霾仍可能影响新加坡。未来24小时，本地PSI预计介于较高的适中至轻微不健康水平。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。公众在决定当下是否外出活动时，应参考一小时PM2.5浓度；在规划隔天活动时，则参考24小时PSI预报。

公众可通过环境局烟霾网站、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用获取最新空气质量信息。过去两周的区域火点分布，则可上亚细安气象中心网站查询。