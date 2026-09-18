新加坡航空公司时隔三年重登榜首，获评2026年全球最佳航空公司。

这是新航第六次获颁英国咨询集团Skytrax全球最佳航空公司殊荣，上一次是在2023年。过去两年，新航都排在卡塔尔航空之后，位居第二。

卡塔尔航空今年则排名第二，第三是国泰航空。

被誉为“航空界奥斯卡”的Skytrax全球航空公司大奖，是国际航空业具代表性的年度评选之一。

新航星期五（9月18日）在英国伦敦举行的Skytrax颁奖礼上，也获颁另外三个奖项——亚洲最佳航空公司、全球最佳经济舱，以及全球最佳经济舱飞机餐。

酷航表现同样亮眼 连续六年夺最佳长途廉航

新航集团旗下廉价航空公司酷航也榜上有名，连续六年获颁最佳长途廉航公司。

来自世界各地超过2480万名旅客，在去年9月至今年5月参与调查，为300多家航空公司评分。Skytrax根据调查结果评选出各奖项得主。

新航总裁吴俊鹏在公司发出的文告中，感谢乘客的信任与支持。他说，新航上下一直努力维持公司享誉业界的服务水平，这些奖项也是对他们敬业精神和专业素养的肯定。

Skytrax总裁普莱斯特德（Edward Plaisted）说，新航和酷航获得的奖项，充分彰显了两家航空公司为客户提供的卓越产品与服务水准，“无疑成为集团管理层和全体员工自豪和前进动力的源泉”。

酷航总裁汤康庄则说，很荣幸连续六年获颁最佳长途廉航公司。这个奖项肯定酷航一直以来为乘客提供舒适、可靠和顺畅飞行体验的努力。

“酷航在巩固领先廉航地位的同时，会继续创新、加强营运韧性，并提升乘客体验。”