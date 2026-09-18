17岁少年在邻里篮球场灌篮时，不幸遭突然坍塌的篮球架砸中身亡。验尸庭研讯揭露，篮球架的长杆有焊接痕迹，断裂处正位于焊接点的薄弱位置，而其他篮球架并没有类似焊接点，因此相信有关焊接是为了维修可能早前已损坏的长杆。

这起致命事故发生在2021年7月26日晚上8时43分，地点是勿洛南路第18座组屋附近的篮球场。死者是17岁少年莫哈默立万（Mohd Ridwan）。

验尸庭法官星期五（9月18日）针对立万的死因发表研讯结论，裁定这是一起不幸事故。法官指出，打篮球时灌篮并抓着篮筐，属于正常的打球方式，篮球架坍塌不能归咎于立万的灌篮动作。篮球架理应能够承受这类力道，若非篮球架存在缺陷，这起悲剧原本不会发生。

早前研讯透露，立万当晚与朋友到案发地点打篮球。此前，另外两名男子打球时发现篮球架开始向下倾斜，于是转往球场另一端继续打球。立万在打球时做出灌篮动作，并抓住篮筐数秒，不料篮球架突然坍塌，压在立万身上。

立万的友人见状立即上前移开篮球架，其他人也报警并电召救护车。立万被送院抢救后，在当晚约9时29分宣告不治。

根据卫生科学局的分析报告，篮球架两根长杆的上下两部分被焊接在一起，而断裂正发生在焊接点的薄弱处，相信这是导致篮球架坍塌的原因之一。另一可能因素是，篮球架缺少用来加强结构的钢筋（rebar）。

验尸庭法官指出，报告显示有关焊接工作并不妥当，焊缝与长杆表面之间出现厚度不均和间隙。法官在对比供应商的设计图和球场另一端的篮球架后发现，其他篮球架并无类似焊接点，因此推断长杆可能曾经损坏，随后通过焊接方式维修。

若长杆未经焊接且完好无损，便不会发生断裂和坍塌。不过，调查无法确定篮球架的结构是在交付给分包商安装之前，或是之后发生损坏和焊接。

工程未聘请专业工程师参与设计工作

早前研讯也揭露，根据工程合约，重建工程须按照由专业工程师认可的设计进行，以确保篮球场安全并适合使用。然而，这项工程并未聘请专业工程师参与设计工作，结果在篮球架安装期间及完成后，都没有进行检查，以确认其结构是否稳固安全。

篮球场自2020年3月开始翻新，并于同年4月完工。这项工程的得标公司是TMS Alliances，之后把安装篮球架的工作分包给KAF Resources。篮球架的供应商则是马来西亚的Velocity Sports Equipment。

分包商称，曾有工人反馈，在附近安装的同款篮球架看似不稳固。不过，供应商回应称，篮球架是铝制的，有关情况属“正常”，分包商因此没有更换篮球架。

验尸庭法官发表结论时说，这是一起悲剧，一名人生才刚要展开的少年，在青春年华骤然离世。法官也向死者家属致以深切慰问。

东海岸市镇会星期五傍晚在脸书发文说，确保社区内所有设施安全，是市镇会严肃看待并认真承担的责任。事发时，怡安产业（EM Services）是负责监督相关项目的管理代理。

市镇会在2021年事故发生后，已立即关闭区内所有篮球场，并由检讨委员会委任独立专业工程师，检查所有体育设施结构。对于需要更换的设施，只有在专业工程师确认安全后，才重新开放给公众使用。

市镇会也表明，将继续与管理代理怡安产业合作，加强内部监督，并确保遵守安全标准。此外，市镇会会继续与立万的家属保持联系，持续向他们提供协助。