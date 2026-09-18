女子没有中医的行医执照，却替丈夫的顾客推拿后提议拔火罐，不料顾客肩上的毛巾在过程中突然起火，导致顾客肩膀和耳朵二度烧伤。

被告柯英（61岁，译音）面对一项抵触《中医师法令》的控状。她星期五（9月18日）在国家法院认罪后，被判入狱两周。

这起事故发生在2022年7月15日晚上约7时30分，地点是武吉班让民众俱乐部内的Acupoint Tuina Service推拿馆。受害人是一名66岁的男顾客。

根据案情，被告的丈夫是一名自由职业的推拿治疗师。被告本身也在另一家医社担任推拿治疗师，但她并非合格的中医师。

事发推拿馆只有三名治疗师获准提供推拿按摩服务，其中一人是被告的丈夫，被告并不在名单内。

案发当天，受害人在民众俱乐部柜台登记，并支付20元后前往推拿馆。抵达后，他发现被告的丈夫不在，便致电对方。被告丈夫称自己在忙，会由妻子代为推拿。

被告抵达后，受害人指自己右肩后侧和右臂疼痛。被告随后要求受害人脱下上衣，躺在按摩床上，并铺上毛巾为他推拿。

推拿结束后，被告提议为受害人拔火罐。受害人同意后，被告拿起一个玻璃杯，在杯内点火后放到受害人右肩上。当她准备放置第二个玻璃杯时，受害人背上的毛巾突然起火。受害人见状试图起身，却摔倒在地上，随后用手扑灭背上的火，被告则踩踏毛巾灭火。

事故发生后，被告致电丈夫告知此事，并称受害人背部烧伤。她随后在受害人背上撒上“滑石粉”。

受害人离开推拿馆后，因疼痛难忍，当晚11时许到医院看诊。他的右前肩和右耳蒙受二度烧伤，烧伤面积占全身约1%至2%，拿了四天病假。

保健卫生部主控官在庭上透露，受害人提起的民事诉讼已结案，被告和丈夫支付受害人8000元赔偿。

控方指出，拔罐属于中医规定执业项目，但被告并非合格中医师，却鲁莽地为受害人拔火罐。推拿馆当时未允许其他治疗师在馆内提供服务，同时也禁止拔火罐服务。因此，控方促请法官判被告坐牢两至三周。