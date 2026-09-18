饮料瓶罐退费制将于10月1日全面实施，若小型零售商难以及时清空无押金标签的饮料库存，可申请将宽限期延长至10月31日。

国家环境局星期五（9月18日）发文告说，饮料瓶罐退费制（BCRS）自4月1日启动后，当局设六个月过渡期，让饮料生产商和零售商有更多时间，逐步把饮料存货更换为附一角押金标签的合规商品。

环境局也已发出通告，提醒商家过渡期将于9月30日结束。

尽管如此，当局理解有部分小零售商，包括邻里便利店和家庭经营的杂货店，可能需要更多时间清空未附标签的库存。

在这方面面对困难的小型零售商，最迟须在9月30日向环境局登记申请，将宽限期延至10月31日。当局将审慎审核每项申请，并以书面通知申请结果。

环境局也允许非营利组织在9月30日前登记申请，以获准于10月31日前将无标签的饮料分赠给受惠者。

教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生星期五也在脸书贴文说，退费制是一项全民参与的计划，意味着每个人都应携手同行，当中也包括为邻里注入活力的小型企业。

“我们希望确保新加坡迈向更可续的过程中，不会落下任何人。”

他也感谢公众与政府配合，共同建设更清洁、可持续的新加坡。