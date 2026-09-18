以喂养虚拟宠物的游戏机制记录每日饮食，并通过人工智能分析为智障和残障使用者提供膳食建议，新加坡国立大学学生团队设计的这款游戏应用，获颁科技比赛大学组首奖。

五名国大学生走访包容社区生活计划的残障者时发现，这些居民独居时可能因饮食选择更自由，更容易选择冰淇淋、汽水和高热量油炸食品等较不健康的食物，同时存在蔬菜水果摄入不足的问题。

团队组长王思勇（24岁，大四学生）受访时说，健康饮食的长期好处往往很难直观呈现，因此他们设计了这款宠物饲养游戏，通过游戏的经营和积分奖励机制，鼓励特需者通过三餐拍照打卡、智能分析和宠物即时反馈的方式，调整饮食习惯。

成员胡文勇（24岁，大四学生）说，参加这项比赛最大的收获是对残障者有了更细致的理解。“当你开始留意到他们，就会发现社会各处都有他们的身影，会更加关注他们的处境和需求，希望可以做些什么来帮助他们。”

在星期五举办的第四届Dell InnovateFest科技比赛中，新加坡国立大学学生的“PotPal”项目，获得大学组冠军；义安理工学院学生的“InSync”项目获得理工学院组冠军。左起为义安理工学院学生陈艺桐、蔡瑞轩、林洪毅、许昊、宋骏豪、吴宇威，新加坡国立大学学生王思勇、Trung Hieu Nguyen,、胡文勇和蔡温亭。（邬福梁摄）

这个名为“PotPal”的项目，在星期五（9月18日）举办的第四届Dell InnovateFest科技比赛中，获得大学组冠军；义安理工学院学生的“InSync”项目获得理工学院组冠军。

今年的比赛以“包容与独立生活”为主题，鼓励学生研发解决方案，协助有智力障碍及沟通困难的特需者更独立、更有信心地参与社区生活。

唐振辉：运用科技让社会更有温度

律政部长兼内政部第二部长唐振辉以主宾身份出席活动，并为获奖团队颁奖。

他致辞时说，政府正通过“司法可及工作小组”（Inclusive Justice Taskforce）推进一个更包容司法体系的建立，在刑事司法全过程中，对残障和患有精神健康问题的人给予更多支持。

这项比赛将技术、行业专业知识与残障者的亲身经历相结合，制定以人为本的解决方案，减少特需者日常生活中的阻碍。

唐振辉说：“技术的运用不只是让系统更智能，而是让社会更包容、更有同理心、更有温度。”

义安理工学院六名学生研发的项目则面向有智力障碍和表达困难的青少年，旨在通过应用程序和外接设备，帮助他们更独立和顺畅地沟通、表达情绪和需求。

团队成员蔡瑞轩（18岁）说，使用者可以自定义或录制自己的声音，以专属的声音沟通；在沟通时，可以通过界面按键选择自己要表达的内容和情绪。

此外，系统也会根据使用者的饮食喜好、语言习惯等提供个性化的输入建议，提升他们的表达速度。

这项由戴尔科技集团（Dell Technologies）主办的比赛为期六周，共有52名学生入围决赛，两个组别的冠军团队均获得1万元的大奖。