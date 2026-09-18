这起事件发生在星期五（9月18日）傍晚6时许，地点在麦波申路与惹兰万宜（Jalan Wangi）交界处。

陈姓路人（40岁，电商主管）受访时说，当时她乘巴士下班回家，巴士因倒树阻路而无法前进，乘客过后纷纷下车。

“我当时还在犹豫，是要步行回家，还是留下等待道路恢复，就拍下了视频。整个过程大约五分钟，客工和其他热心公众就拉开一条路，让车辆通过。”

她拍摄的视频显示，一棵枝叶茂密的树倒在道路上，多名客工和公众陆续上前。有人抓住枝干往路旁拉，有人从另一侧推移，十多人齐心协力，逐步将倒树挪开。

她过后将视频上传社交媒体，赞扬客工毫不犹豫伸出援手，迅速为受阻车辆解围。

据她观察，倒树没有砸中任何人，现场也没有救护车到场。视频引起网民关注，不少人留言称赞客工热心助人，也肯定他们为新加坡社会作出的贡献。

在繁忙的下班时段，一棵倒下的树，一群冲上前的人，五分钟，一条通道。没有豪言壮语，只有一双双伸出的手。这一刻，新加坡的回家路，因为你们而畅通。