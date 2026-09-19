从后港到裕廊东的51号巴士，全程约37.6公里，途经98个巴士站，往返双向合计193个站，是本地停靠站最多的巴士路线。若遇上早晚高峰时段，单向行程长达2.5小时至3.5小时。

和51号一样全程超过两小时的巴士路线，全岛总计54条，非常考验巴士车长的体力和专注力。为避免车长长时间驾驶过度疲劳，陆路交通管理局最迟明年12月，对所有单程行驶时长超过两小时的巴士路线完成检讨，会陆续以轮换车长、调整路线等方案作出改进。

至今，54条路线中已有10条改善，让巴士车长持续驾驶时长缩短到不超过两小时。

51号是客运量较大的主干路线。《联合早报》记者日前试搭，上午10时10分左右在裕廊东巴士转换站的起点站上车，途经裕廊镇大会堂路、女皇镇、武吉士、友诺士等地，由于有多个停靠站，一路上不少乘客上下车，从工业区或住宅区开往地铁站的路段几乎满载，但也有几个站因无人上下车而没停靠。

记者在巴士上乘坐了两个半小时，到中午12时40分才抵达终点站、后港中巴士转换站。

住在后港的乘客梅锦发（63岁，海事从业员）得知51号单向行驶得两三小时，有感于巴士车长的辛劳。“长时间持续开车很不容易，车长难免有尿急的时候，尤其是年长者。沿途的友诺士和芽笼都有巴士转换站，我觉得可以给车长几分钟时间上厕所。”

他建议巴士业者参考长途航班的做法，指定经停站让车长休息。

巴士安全劳资政工作小组去年3月提呈建议指出，长时间开车精神不易集中，车长沿途也可能有三急，驾驶压力大，也会增加意外发生的风险。

陆交局答复《联合早报》询问说，当局和公共交通业者合作，通过让车长轮换、安排车长中途休息、调整路线等做法，减少持续驾驶时长。至今，四家公交业者运营的其中10条巴士路线，行驶时长已改善。

部分路线改为双向行驶 有的沿途站点为车长预留休息时间

其中，63号、173号和965号巴士，从环线改为双向行驶，持续驾驶时长分成两段。由SMRT运营的178号巴士根据交通和运营状况，今年1月起路线时长维持在两小时内。

80号、175号和860号巴士行驶时长，也根据当前交通状况进行检讨，从4月起修订为两小时内，但巴士的停靠站点不变。

975号和34号巴士路线则在沿途站点为巴士车长预留休息时间，以确保持续驾驶时长不超过两小时。975号巴士的中途休息点设在警察海岸卫队巴士站，休息时间约五分钟。

858号巴士车长在樟宜机场第二搭客大厦交接换班并可休息10分钟，以确保持续驾驶时长不超过两小时。（梁麒麟摄）

记者试乘榜鹅海岸和樟宜机场之间环线行驶的34号巴士，实地观察到，巴士行驶75分钟后停靠樟宜机场第二搭客大厦，让车长下车休息约五分钟。之后，巴士又行驶约75分钟，回到榜鹅海岸巴士转换站。

据观察，由于巴士先途经机场第三和第一搭客大厦，再到第二搭客大厦让车长休息，所以五分钟间隙并未显著耽误乘客行程，还可将原本累计150分钟的持续行驶时长一分为二。

最长的巴士路线858号巴士也是环线行驶，从去年3月起实行巴士车长轮换制（Crew Layover without Bus），让车长在樟宜机场第二搭客大厦与上一趟巴士的车长交接，换班后有10分钟休息时间，再接手下一班车返程。

易塔通车长李伟贤（28岁）说：“开巴士得长时间保持同个姿势，还要时刻关注路况，既耗体力又费脑力。”休息时间让他能放空思绪，做做伸展运动或上厕所，也因为有轮换制，不必担心让乘客久等。

让车长多了中途休息时间，意味着人手也得增加。易塔通增派两名车长驾驶858号巴士，Go-Ahead也为34号巴士部署更多车长。

全国交通工友联合会（NTWU）执行秘书杨涴淩答复《联合早报》询问说：“关爱巴士车长的福祉与保障道路安全，是相辅相成的。巴士车长需要充足休息，才能更专注安全驾驶，为乘客提供可靠服务。”

杨涴淩也强调，业者减少连续驾驶时长措施，也应同巴士车长和工友联合会协商，兼顾实际路况与运营要求。

陆交局发言人说：“我们正在与公共巴士业者紧密合作，评估各种可行方案以减少巴士车长持续驾驶时长；也得顾及调整巴士路线对乘客的影响，以及需要额外投入的资源。”