打击诈骗关键在于与时间赛跑。为了应对日益复杂的诈骗伎俩，新加坡警察部队整合反诈骗与网络罪案单位，于今年7月3日正式启用全新的网络指挥处，通过深化跨部门协作提升反诈效能。受访官员透露，过去要协调阻断各种诈骗媒介需数小时，如今最快可在几分钟内完成。

警方数据显示，今年上半年，本地有1万8391起诈骗与网络犯罪案通报。新的网络指挥处（Cyber Command）整合原有的反诈骗指挥中心和网络罪案指挥中心，汇聚行动、调查与情报领域的官员，从而加强跨部门协调和应对网络犯罪的能力。

网络指挥处启动两个多月后，四名负责不同领域的官员日前接受媒体访问，分享与介绍这个新单位的前线运作情况，以及跨部门紧密协作带来的变化。

集中办公提升阻截效率

反诈骗调查组高级调查员哈巴詹（Harbajan Kaur）警长指出，过去在处理举报并冻结涉案银行户头时，跨部门协调有时会出现延误。她说：“如今在同一个指挥处下，官员能够更好地进行沟通，缩短了响应时间，让拦截与冻结资金的效率显著提升。”

网络行动中心国民服役网络操作员刘易轩（特警／警曹）主要负责阻断诈骗网站。他以求职诈骗举例说，骗局往往同时涉及多个媒介，包括社交媒体贴文、网站和电话号码。以前，跨部门阻断这些诈骗媒介需通过电邮协调，过程费时；如今，各部门团队在同一屋檐下办公，可以直接口头通知，不仅沟通更清晰，效率也大幅提升。

“以前整个过程可能需要花几个小时，现在只需要几分钟就能够同时阻断多个诈骗媒介。”

网络指挥处整合了警方打击诈骗与网络犯罪的行动、调查及情报资源，提升了团队的协同应对效率，并强化了与外国执法机构的合作。（唐家鸿摄）

除了常见的骗局，网络指挥处也负责应对日益复杂的加密货币诈骗案。警方去年共接获2258起这类报案，受害者损失总额高达1亿8220万元。

经过部门整合后，办案团队的人手增加了，警方得以加强对加密货币资金流向的监控，网络专才组也可投入更多人力研发有关的监控工具。

网络专才夏万指出，打击犯罪的难题在于速度与司法管辖权。罪犯可在数秒内完成跨境资金转移，而团队既受制于正规法律程序，又面临去中心化平台匿名的挑战。（唐家鸿摄）

网络罪案调查组网络专才夏万（Syazwan Suhaimi）指出，过去他们必须同外部供应商合作开发这些工具，如今不仅可减少对外部的依赖，也可建立起警队内部的侦查能力。不止如此，他说：“人手增加后，团队还有余力帮助更多潜在的受害者。”

善用人工智能反制骗局

团队也进一步善用人工智能（AI）来提升工作效率，例如通过AI自动识别诈骗网站，从而腾出人力处理其他要务。刘易轩强调：“骗子如今利用先进科技干案，我们也必须与时俱进，掌握并运用这些技术加以反制。”

网络行动中心国民服役网络罪案操作员刘易轩（特警／警曹）指出，团队也开始利用人工智能辅助检测诈骗网站，释放人力处理其他要务。（唐家鸿摄）

由于如今骗子也掌握科技工具，因此民众在防止个人资料和信息外泄方面，必须进一步提高警惕。合作与联系署执行员（国际合作与联络）摩根（Nicole Morgan）助理警监提醒公众，当接到陌生人来电时，切勿抢先开口，以防骗子利用AI技术复制声音，用来行骗。

她解释说：“哪怕你只说了一句‘你好’（Hello），声音都可能被采集复制。即使你没有上当，骗子也可能利用你的声音去诱骗你的亲友。”

谈及网络指挥处的发展，摩根说：“团队的目标在于减少诈骗案、增加追回的资金，并逮捕更多犯罪团伙。”她透露，指挥处正在增加人手，从不同机构招募网络科技人才，持续增强团队的实力。

网络指挥处成立初期的编制人员约有200名，当局计划逐步增至400名。招募工作推进至今，团队已有280名成员。