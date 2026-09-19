十多只水鹿罕见成群现身本地一片草坡，悠闲地低头觅食，犹如置身海外自然保护区。照片上网后，网民惊呼“没想到新加坡也有这样的景色”，还有人笑问：“我们能不能有自己的奈良公园？”

有网民星期四（9月17日）在新加坡自然学会脸书的公开论坛分享水鹿出没的照片。照片中，10多只水鹿散布在一大片翠绿草坡上，有的埋头吃草，有的抬头张望，其中似乎还有体型较小的幼鹿。

画面太治愈，网民反应也很热烈——截至星期五（18日）傍晚，贴文已有超过2900个点赞、160多则留言，以及70多次转发。

不少人被这群“野生邻居”萌到。有人打趣担心新加坡会不会“没有足够的草给它们吃”；另有网民则直接许愿：“我们能不能有自己的奈良公园？”看来，新加坡人不仅想要“花园城市”，还想要“鹿园城市”。

水鹿保育组织Save Sambar Deer随后在贴文下留言揭晓拍摄地点：卡利巴株（Gali Batu）一带的林区，位于指定保护区域内，距离公共道路约800米。

组织说，鹿群当时正在安全环境中觅食，不受公众干扰，也受到保护，避免有人未经许可闯入。

Save Sambar Deer说，看到本地水鹿种群持续壮大，令人十分鼓舞。

“水鹿数量不断增加，本身就是一个令人鼓舞的迹象，说明只要采取适当的保育和野生动物管理措施，即使在高度城市化的环境中，也能取得正面成果。”

组织也指出，新加坡土地有限，必须在住房、基础设施、国家发展和生物多样性保育之间取得平衡。与此同时，本地自然区域如今也受到越来越多研究、监测和管理，栖息地之间的连通性、野生动物活动路线、生态价值，以及人类与野生动物共存等因素，都逐渐成为规划时的重要考量。

针对水鹿，Save Sambar Deer认为，目前应着重了解它们的种群规模、活动范围、栖息地需求和安全，并与相关政府机构合作，在可行情况下保护重要栖息地，以及改善不同自然区域之间的生态连通性。

“与其把发展和保育视为必然对立的两方，更具建设性的方式，是依据可靠的生态资料、持续监测和各方沟通，判断哪些地方适合发展，同时保留并强化对野生动物重要的栖息地。”

水鹿又名黑鹿，是世界上最大的鹿种之一，体型仅次于麋鹿。雄性水鹿包括鹿角在内，可长到两米高，体重达260公斤，雌鹿则体型较小。国家公园局在2021年估计，本地约有15只野生水鹿。

下次经过卡利巴株一带，不妨放慢速度、睁大眼睛——说不定你也会偶遇这群“新加坡版奈良鹿”。不过记得：远远看就好，别打扰它们吃草。