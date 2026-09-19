全国保家安民计划（SGSecure）今年迈入10周年，为加强国人的社区防卫意识，内政部将扩大宣导者计划，并在社交媒体平台WhatsApp试行人工智能培训聊天机器人，以更好地支持宣导者，以及参与公众联系工作的志愿者和前线人员。

SGSecure宣导者计划（SGSecure Advocates Programme）于2024年率先在高等教育学府试行，旨在建立一个由知情且积极参与的社区成员组成的网络，协助向周边的人积极推广保家安民信息，以便在危机时加强团结、冷静应对。

试行期间，宣导者在校园活动上向同学和教职员推广信息。内政部目前正把计划扩大至学校、职场和其他组织等更广泛社群。

内政部试用一款结合进WhatsApp的人工智能培训聊天机器人，方便SGSecure宣导者随时查阅和咨询有关全国保家安民计划的资源，积累自己的知识。（内政部提供）

内政部也在测试一款结合进WhatsApp的人工智能培训聊天机器人，方便宣导者随时查阅和咨询有关全国保家安民计划的资源，积累自己的知识。

根据内政部2024年的调查，参与社区防卫的青年日益增加，15岁至29岁的受访者中，约82%熟悉或接受过至少一项救生技能培训。截至今年7月底，全国27万5000多名急救员（SGSecure Responders）中，35岁及以下的年轻人占近三分之一。

17岁的吴毅贤是其中一名积极参与社区防卫活动的青年。他自小学三年级跟随父亲脚步参加童军，目前在诺雅初级学院参加田径与童军，也积极参与社区服务。

今年4月，他通过人协青年社区紧急应变小组项目（PA Youth CERT Programme），加入淡滨尼中民众俱乐部人协社区紧急应策与参与委员会（C2E）旗下的紧急应变小组。

加入后，吴毅贤学习标准急救、人群管理和危机沟通等技能，也参与大型活动支援工作，协助疏导人群，并在民防部队抵达前提供即时医疗援助。这些训练与经历，让他从基本急救员逐步成为更全面的危机应对者。

他受访时忆述，有一次，团队刚结束例行火患演习，手机同时响起myResponder警报，显示附近组屋一名90岁居民心脏骤停。吴毅贤当时拔腿就想直奔单位，但淡滨尼中C2E主席张泉福提醒他先到附近取自动体外除颤器（AED），以免来回奔跑耽误时间。

吴毅贤说：“幸好C2E主席提醒我，不然就犯下大错。我们赶到时救护人员已经抵达，于是帮忙他们开路。这次事件后，我对社区防卫有了更深的了解。主席对我说，社区防卫工作不一定要轰轰烈烈，更多时候是默默在背后付出。”

他也在社区活动上，以华语指导看不懂英文指示的年长妇女操作灭火器；在国庆日61公里耐力步行活动中，他担任随行急救员，陪同步履吃力的参与者，帮他们拉伸，并分发饮料，确保他们安全走完全程。

公众可通过手机应用注册为SGSecure急救员，举报可疑活动，若附近发生心脏骤停或小火患事件，可即时提供援助，并驳斥假信息，协助维持社区秩序。欲知详情，可于9月23日至27日到淡滨尼天地（Our Tampines Hub）参观SGSecure 10周年展览。