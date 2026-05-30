从明年4月起，西北社区发展理事会旗下经济援助计划的家庭人均月入顶限从1000元上调至1500元，估计受惠居民将增加6000人；迎来新生儿的西北区家庭每户可获社理会赠送价值达200元的礼券和婴儿用品礼包，受益家庭每年可达3000户。

西北区市长任梓铭星期五（9月18日）在西北社区会议与西北社理会第10届理事会就职仪式上，宣布这些好消息。

西北社理会接下来计划从四方面改善居民的生活。除了从明年4月起降低申请经济援助的门槛、向迎接新生儿的家庭赠送礼包，西北社理会也将资助更多民间自发项目，以及为每个分区提供更多资源。

未来三年，西北社理会支持的民间自发项目将从300个增加至400个。有意推展社区公益和环保项目的机构、社区组织、义工或学府，可分别申请西北关怀基金（North West WeCare Fund）和GIRAFFE基金的拨款，每个项目可获高达1万元的资助。

此外，西北区内的20个分区各可获最多8万元的社理会配对资助。这是为了让各区能更好地应对居民需求和加强社区凝聚力。西北区涵盖马西岭—油池集选区、义顺集选区、三巴旺集选区、荷兰－武吉知马集选区、武吉班让区，以及三巴旺西区。

大会主宾黄循财总理致辞时说，在一个动荡和充满未知的世界里，政府会尽所能引领国家经济适应转变、扶持家庭和商家渡过难关，让新加坡人更有信心迈向未来。在这同时，维系社区凝聚力也同等重要。

黄总理指出，制定政策在全国层面进行，而人民则是在家中、职场和邻里社区里，切身感受到种种生活挑战，而这恰恰是社理会、社理会理事和伙伴可发挥作用之处。

“你们让居民更了解全国政策。你们把居民同学府、社服机构、基层组织和义工联系起来。更重要的是，你们能看到一些政策报告或官方数据未必能显示的事物。这或许是一个家庭的需求、存在于社区服务的缺口，或一个可尝试的点子。”

社理会推出众多措施 促进人们相互扶持

他指出，社理会推出的众多措施中，最可贵的是那些创造机会让居民、义工和商家可聚集一起、一同为社会做出贡献，并促进人们相互扶持的项目。

“我们不希望新加坡走到这样一个地步，就是人们认为政府已做了这么多，那就干脆等政府发放更多补助券……随着政府提供更有力的支持，我们应该同时创造更多机会，鼓励更多新加坡人贡献时间、技能、想法和资源。”

黄总理鼓励所有社理会理事和社区伙伴发掘更多可能性，让社理会发挥更大的作用。

任梓铭致辞时说，新加坡有很多全国措施，但每个社群和家庭面对的情况和挑战不同，没有任何一项措施能应对每一种状况或满足每一个家庭的需求。当政策与求助者的需求无法完全对接时，社理会就可发挥作用。

“我们扎根基层，能够倾听居民的心声。我们拥有足够的规模，能整合各方资源。我们也具备灵活度，当惯用的方法不再适用，我们可尝试不同的方案……我们发挥连接作用，把政府、基层组织、企业、学校、社服机构，以及社工聚集一起……我们希望让需要帮助的人，生活变得更好。”

从2023财年至2025财年，西北社理会推出18个社区援助项目，惠及19万8587人；单是社理会旗下的经济援助计划就让超过4万2000人受惠。西北社理会也同1738个伙伴合作，发动3万7096名义工参与社区项目，并通过支持330个兴趣小组联系超过8万个居民。

在推动终身学习和支持就业方面，西北社理会通过“技能创前程就业培训指导于西北”（SkillsFuture Advice @ North West）协助了2万9000个居民提升技能；五个社理会携手推出的“社理会职业配对计划”（Jobs Nearby @ CDC）去年10月启动以来，已有超过1200名西北区求职者获得就业支援。

在这次的西北社理会就职仪式上，共有62人受委为新一届理事，任期三年至2029年，其中25人是首次受委。