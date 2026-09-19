首个采用“无梁无柱”居住空间设计的登加预购组屋项目已经竣工，在空间设计上为屋主提供更大灵活性，不论是要合并房间或重新调整格局，都有更大的发挥空间。

建屋发展局答复《联合早报》询问时说，这项设计至今已推广至另外六个项目，分布在碧湾、红山、加冷—黄埔和快乐山等地区，共约5200个单位，预计将在未来三年至五年内完工。

建屋局星期六（9月19日）发文告说，Garden Waterfront II @ Tengah今年6月完工，是建筑转型计划下首个竣工的预购组屋项目。相邻的Garden Waterfront I @ Tengah则预计今年底完工。

两个项目共有2077个单位，由建屋局同日本大林组新加坡子公司合作兴建。项目在2022年推出，作为建屋局试验新建筑技术和施工方式的平台，以提高生产力和工地安全，减少对人力的依赖。

建屋局说，通过增加预制工程等先进技术，两个项目的工地生产力预计比原定基准提高25％。

其中一个做法，是采用可跨项目使用的标准化预制构件，在工地外完成更多结构工程，减少现场施工、起重机和人力需求。建屋局也可按需要调配构件供应，加强建屋计划的韧性。

在模块化建筑的基础上，建屋局推出无横梁和立柱的居住空间。少了横梁和立柱的限制，单位内部显得更宽敞，屋主也可按家庭需要，更灵活地调整空间布局。

登加组屋单位配有智能适配器 通过应用实时查看用电量

此外，Garden Waterfront I与II也是登加首两个为单位配备智能适配器（Smart Adapter）的预购组屋项目。居民可通过手机应用实时查看用电量，进而调整用电习惯。建屋局计划把智能适配器推广至登加另外四个项目，惠及约5600户家庭。

Garden Waterfront两个预购组屋项目将配有智能适配器，居民可通过手机应用实时查看用电量，进而调整用电习惯。（建屋局提供）

建屋局副局长（营建）黄良兴博士说，Garden Waterfront让他们能在实际的预购组屋项目中测试新技术和施工方法，并了解哪些方案行得通。

“我们正把试验成功的创新方案推广至其他项目。这是建屋局持续提高施工安全与生产力、减少人力需求，同时为国人提供优质住房的部分努力。”

大型和重型预制构件的吊运，是这类组屋施工的重要环节。传统施工方式须由多名工人以人力引导和调整悬空构件的方向，建屋局在登加项目试用名为SkyJuster的陀螺仪装置，控制构件在吊运过程中的旋转和不稳定，减少所需人手。

建屋局同新加坡国立大学和科技研究局研发智能吊架，利用即时感应技术侦测并调整吊运构件的平衡，使吊运生产力有望提高多达30％。（建屋局提供）

建屋局也同新加坡国立大学和科技研究局合作研发智能吊架，利用即时感应技术侦测并调整吊运构件的平衡，使吊运生产力有望提高多达30％。这项技术已在裕廊西一个预购组屋项目试用，目前正进一步改进，以便日后扩大采用。

建屋局也进一步探索三维混凝土打印技术的用途。Garden Waterfront I与II之间的公共绿地设有一个三维打印植物凉棚，是组屋项目中至今最大的三维打印独立景观结构。