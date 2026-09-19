飞抵尼泊尔首都加德满都机场后，辗转三小时车程翻越海拔约2000米的山头，途中还在连绵大雨中目睹山石滑崩滚落在山路上的险象环生……34岁的赫玛虽心生畏惧担心泥石流会再次发生，却不曾想过要放弃前往努瓦科特县（Nuwakot）灾区展开人道救援的行动。

尼泊尔8月26日发生泥石流灾难，至今已造成至少1400人罹难，另有至少6150人失联，包括九名新加坡人在内。四名新加坡仁心组织（Humanity Matters）成员在灾难发生后第三天，就飞抵尼泊尔协助前线救援工作和派发物资。

仁心组织项目与伙伴关系负责人赫玛（Hema Niroshini）是队员之一。赫玛接受《联合早报》访问时说，她从2019年起就随组织参与数次救灾活动，但这是她见过最严重的灾情之一。

“刚抵达努瓦科特灾区时，团队站在一处往下望，看到泥水像河流一样流淌。我忽然看到一角屋檐和绿色墙身从淤泥中露出，才惊觉泥石流的深度已覆盖整栋房子。”

若不是看到一片绿色墙身从泥水中露出，根本意识不到泥石流的深度已经完全覆盖整栋房子。（受访者提供）

赫玛与一同前往尼泊尔的仁心组织特别顾问哈山（Hassan Ahmad，56岁），星期六（9月19日）在麦士威路的多元和谐馆（Harmony in Diversity Gallery），与约50名来自宗教和社区组织的人士，分享此次救援行动的考量及见闻。

提供物资解决当地最迫切需求

正在演讲的仁心组织项目与伙伴关系负责人赫玛（左一）与组织特别顾问哈山（面向镜头，左二）在对话会上说，为了方便儿童和妇女提水，团队选择提供10公升容量的储水容器，而非以往常用的20公升容器。（黄佳琪摄）

拥有20多年人道救援经验的哈山指出，很多人在这场泥石流中丧命，当地基建设施也被冲毁，导致整体卫生条件欠佳，空气中弥漫着强烈的腐臭味。“一旦稍微摇下车窗，臭味就会灌进来熏臭整辆车，也渗透身上的衣物。”

团队因此为需要到灾区展开搜救的前线人员准备呼吸罩和防毒面罩，助他们应对难闻气味，同时提供个人防护装备，防止人员遭受生物危害物质感染。

为解决当地水源短缺的问题，仁心组织团队在努瓦科特指挥中心设立污水处理系统，净化地下水供灾民饮用。

灾难发生后，当地人民赖以为生的特里苏里河等河道充斥着污秽物，地下水也在整体卫生条件欠佳的环境下受到污染。图为新加坡仁心组织团队为灾民设立污水处理系统。（新加坡仁心组织脸书视频截图）

新加坡仁心组织团队也为灾民提供能折叠的便携式储水容器，方便他们提水。（受访者提供）

被问及团队如何保障成员安全时，赫玛说成员已在出发前了解泥石流等灾害发生前的迹象，从指挥中心前往灾区时，也先熟悉紧急逃生路线。“每次行动都有在地伙伴随行，他们熟知当地情况，并会在必要时建议我们绕路。”

团队身处尼泊尔的10天里，雨势连绵不断，随行的在地伙伴会根据实时情况与仁心组织特别顾问哈山（左）商量最安全的路线。（受访者提供）

据赫玛了解，泥石流冲断了当地30多座桥梁，阻断部分物资运输通道。在这种情况下，团队也得与其他组织合作，运用直升机，甚至是临时搭建桥梁来完成运输。

戒备森严的努瓦科特中央监狱（Nuwakot Central Prison）的一道墙与两座瞭望台遭泥石流冲毁，足以可见泥石流冲击力之迅猛。仁心组织设立的污水处理系统，也为监狱人员和囚犯提供饮用水。（受访者提供）

吴培铭：救灾行动不限于政府

仁心组织主席、巡回大使王景荣为对话会致辞时说，过去几周，组织的工作重点集中在为灾民和救援人员提供所需的基本物资，确保大家有饮用水、卫生设施和前线救援所需资源。

担任活动主宾的内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭致辞时说，以他在新加坡武装部队的多年经验，面对如此规模的严重灾难，救灾团队必须深入现场搞清楚状况，找出可以合作与协调的对象并赢得对方信任后，才能带来改变、产生影响。

吴培铭说，虽然新加坡政府向尼泊尔提供了专用设备、应急救援物资、DNA检测仪和试剂，以及个人防护装备；新加坡警察部队、内政科技局和卫生科学局也应尼泊尔当局要求，派遣一支专业队伍前往当地协助鉴定遇难者身份和进行空中监测工作，但救灾工作并不限于政府层面。

“组织、社区和个人都能发挥作用，为人道救援尽一分力，通过给予慰藉、提供物资和专业知识伸出援手。”

仁心组织的第二组支援团队将在下周动身前往尼泊尔。组织希望筹集30万新元，为灾民提供住所、被褥和饮用水等物资，协助他们度过即将来临的寒冬。截至星期六的对话会，组织已向参与者筹得8万2000元善款。有意出钱出力的公众可浏览仁心组织网站。