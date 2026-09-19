小型零售商和非营利组织可向国家环境局申请，要求多一个月时间来清空未贴有押金退款标签的受管制饮料库存。受访小商家和捐赠食品派发组织形容，这项通融如同“救命稻草”，若获批准，将有助止损，并减少食品浪费。

饮料瓶罐退费制10月1日全面实施。届时，所有150毫升至3公升的铝罐和塑料瓶装饮料都须附上1角押金标签。受管制饮料没有押金标签和条形码属违法，任何人提供不达标饮料，罪成可判最长三个月监禁、罚款最高1万元，或两者兼施。

许多零售商近期推出促销削价，争取在饮料瓶罐退费制过渡期结束前，清空没有押金标签的饮料产品。国家环境局星期五（9月18日）晚上发文告指出，理解一些小型零售商或需更多时间清空未贴标签的库存。

为此，当局开放让零售商最迟在9月30日提出申请，把销售期限延长一个月，在10月31日前把无押金标签的饮料卖完；非营利组织也可提出申请，要求继续把无标签的饮料分赠给受益者，直至10月31日。

受访零售商和非营利组织对这项宣布表示欢迎，认为多一个月的时间有助把剩余产品清空。

10月1日起，受管制饮料没有押金标签和条形码属违法，业者罪成可判最长三个月监禁、罚款最高1万元，或两者兼施。（龙国雄摄）

迷你超市uMart设有四个门店，库存内还剩约1万2000个无押金标签的饮料，占饮料库存约四成。 超市正在推出一系列优惠清货止损。

uMart负责人张证崶接受《联合早报》访问时说，超市一般会维持可满足两周需求的库存量，即使有促销活动助力，预计到9月30日，库存可能还会剩有不达标产品，估计最多为总量的一成。

他说，小型零售商缺乏议价能力，为了确保业务可持续，往往只能照单全收供应商的要求，不会拒收不达标的饮料产品，即使供应商不允许零售店在9月30日后退还未贴押金标签的产品。

迷你超市uMart设有四个门店，库存内还剩约1万2000个无押金标签的饮料，占饮料库存约四成。 超市正在推出一系列优惠清货止损。（龙国雄摄）

张证崶原本的计划是从10月1日起，把不符合饮料瓶罐退费制的存货送给职员和亲戚朋友，不能出售势必造成经济亏损，影响程度取决于最终的存货量。

他说：“环境局愿意通融简直是救命稻草。有更多时间销售不符合标准的饮料，可以减少亏损。我们肯定会申请延长销售截止日期。”

截至9月14日，拥有九家门店的K-Market还有3000多个不符合饮料瓶罐退费制的饮料瓶罐。超市为此推出高达四成的折扣来清货。

K-Market发言人说，原本计划从10月1日起，撤下所有不达标的产品，具体的财务影响视最终的存货量，以及收集、运输等相关费用而定。

发言人说，环境局愿意通融，有助降低小零售商配合新制度的财务和运营影响，也减少不必要的产品浪费。“我们会在9月23日盘点库存情况，以及审核申请延期的要求后，再决定是否提出申请。”

食物银行拟申请续派 免浪费助弱势

2025年新加坡食物银行派发68万6000公斤食品，约等于230万份餐食。（关俊威摄）

新加坡食物银行近期收到近2万个未贴有押金标签的饮料瓶罐，多数已顺利派发给有需要者，但最近仍有不少企业询问能否捐赠未贴有标签的饮料。

新加坡食物银行执行董事陈应星博士说，团队有能力在短时间内派发大批饮料产品，关键是新制度是否让捐赠者和受益者有信心捐赠或接收不符合回收标准的饮料。

他说，新加坡食物银行准备向环境局提出申请，若获准，就能多接收并派发这些饮料一个月，支持更广泛的环保目标。

陈应星呼吁饮料制造商、分销商、零售商等，若有来不及清空的不达标饮料瓶罐，切勿直接丢掉，可联系新加坡食物银行，让这些产品有机会回流到社会，帮助有需要的群体。