来自四面八方的网络信息，可能让年轻人在短短几周内就走向激进化。即使他们对相关意识形态一知半解、理解零散，仍可能把暴力视为解决问题的正当手段。社会因此必须学会从不同方面识别警讯，及时向自我激进化者伸出援手。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉星期六（9月19日）为内政部志愿者感谢午宴致辞时，重点谈到我国近年来应对极端主义所面对的新挑战——综合暴力极端主义（Composite Violent Extremism）。

这种“杂烩式”极端主义是指将宗教极端主义、极右翼思想、阴谋论等不同甚至相互矛盾的意识形态拼凑在一起，借此合理化暴力行为。

他指出，过去20年，本地大多数的激进化个案一般都有较清晰的意识形态脉络。这让当局能够了解一个人是如何走向激进化，也有助于制定相应的改造方案，但如今，情况已不再如此。

今年6月，一名14岁少年因抵触《内部安全法令》而被拘留。他受到多种极端主义思想影响，曾计划在就读中学发动大规模持刀袭击。他支持“伊斯兰国”组织（ISIS），同时也认同反犹太主义、新纳粹主义和白人至上主义等极右翼思想。

唐振辉说，这正是综合暴力极端主义所带来的全新挑战。因为现在，个人可以迅速在不同的极端叙事之间切换，同时接受相互矛盾的观点，最终导致暴力结果。

这样的转变意味着社会必须改变识别警讯的方法。他说，除了关注某人是否追踪特定的激进传教士、恐怖组织或极端主义意识形态，也该留意他是否有其他行为上的变化，例如敌视他人、对暴力愈发着迷，或沉浸在渲染极端观点的网络社群中。这些是更值得关注的警讯。

改造工作因此须做出相应的调整，在与意识形态抗衡的同时，也应考虑那些会使个人容易受到极端主义影响的心理、情感和社会因素。在宗教辅导的基础上，加入心理辅导、导师指导、网络健康教育、生活技能培训，以及更有力的家庭和社区干预。

自2005年以来，内政部每年都会设午宴，感谢宗教改造小组、跨机构援助小组、社区领袖和义工等，协助政府推动反极端主义工作，并帮助自我激进化者接受改造、重新融入社会。今年约有400人出席。