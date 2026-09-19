加里曼丹和苏门答腊的火点增加两倍有余，新加坡中部地区星期六（9月19日）一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，早上9时起持续飙升，中午逼近重度污染水平。截至下午1时，中部24小时空气污染指数回升至102，再次进入不健康水平。

国家环境局统计数据显示，截至星期六中午，中部地区一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，录得每立方米149微克，到了下午1时达141微克。一小时PM2.5指数一旦突破150微克，即为重度污染。

PM2.5指的是直径小于或等于2.5微米的悬浮颗粒物。一小时PM2.5指数能更好地反映前一小时空气中的真实微颗粒浓度。中部一小时PM2.5指数星期六早上9时录得39微克，之后每小时都在飙升。

跨境雾霾期间，公众规划未来一小时的户外活动时，应参考一小时PM2.5指数。截至下午1时，东西南北的一小时PM2.5指数介于71至125微克。

24小时空气污染指数（PSI）方面，除了中部，另四个地区录得75至90，属中等水平。

应关注的是，PM2.5是跨境雾霾期间的主要污染物，对24小时PSI的影响最大。如果一小时PM2.5指数持续上升，24小时PSI也料再进入不健康水平。

7月至10月是亚细安南部地区的旱季，加上厄尔尼诺现象持续增强，旱季预计持续更长时间，进而加剧区域的热点和烟霾情况。

刚过的星期二（15日）清晨，本地五个地区的24小时PSI都处于不健康水平，为2019年以来首次。当天早上6时，中部24小时PSI一度飙升至154，其他地区介于104至127。

（亚细安气象中心官网截图）

根据亚细安气象中心（ASMC）官网统计，加里曼丹和苏门答腊两个大岛星期五（18日）的火点总数为1237，是星期四（17日）374个的三倍有余。