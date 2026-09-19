客工骑共享脚踏车误闯快速公路，45岁轿车司机没有急着责怪对方违规，而是先停车了解情况，再连人带车载往可安全骑行的地点，并教导正确使用导航系统，助他安全脱困。

《新明日报》与慈济基金会（新加坡）联合主办“一人一善，共善共生”项目，获得创办松鹤香米品牌的东成物产私人有限公司支持，邀请读者一起发掘身边的好人好事，让善举被更多人看见。本期获推荐的是冯韦胜（45岁，自雇人士）。

在车流密集却还算平稳的快速公路上，突然看到有人在车辆之间骑着脚踏车穿行，你会作何反应？

客工下车前，冯韦胜教他如何正确使用谷歌地图的导航。（视频截图）

冯韦胜当天开车经过实里达快速公路靠近杨厝港路时，就遇上了这一幕。一名骑士在车道交汇处（merging lanes）“夹”在车辆之间左闪右躲，神情紧绷，让他一度以为自己看错了。确认情况后，他迅速找到安全的路肩停车，拦下骑士。

经两人简单交谈，冯韦胜得知对方是一名客工，因银行卡故障无法乘搭公交，租了共享脚踏车出行，岂料却误按谷歌地图的“两轮模式”（two-wheeler）电单车导航路线，骑着共享脚踏车误闯快速公路，受困于密集车流。

了解情况后，冯韦胜随即将共享脚踏车固定在自己车后的脚踏车架上，并让那名客工上车，载他离开快速公路。

最终，他把客工送到万礼路附近的乌鲁三巴旺公园连道入口，让对方可以沿正规的脚踏车路径，安全骑往目的地兀兰。

被问及当时为何愿意帮助陌生人时，冯韦胜说，他是退役海军军官，也是一名越野脚踏车爱好者，看得出来对方骑着脚踏车上快速公路是无心之过，并非有意违规。

“一般情况下，看到有人违规骑行，我会报警。只是他显然不知道自己犯了法，而且客工背井离乡工作也不容易，我不想去苛责他。”

他说，把客工送到安全地点后，他还教对方如何正确使用谷歌地图导航，避免再次误闯快速公路。

纯粹 “能帮就帮”

原来，冯韦胜当天正准备到动物园一带骑越野脚踏车。起初，他与客工鸡同鸭讲，沟通略有困难，但得知对方原本准备从宏茂桥骑到兀兰，路程近两个小时后，更加坚定要载他一程。

“我下车的时候，就想好要载他一程。因为我们不太顺路，我就找了一个方便又安全的地点放他下车。整个过程才花了10分钟，我的行程也没有太多延误。”

冯韦胜说，自己并非第一次帮助骑士，尽管不是每个人都领情，但他依旧选择能帮就帮。“那位客工可能当时没理解我的话，但他知道我在帮他，一路上也不紧张，到了还跟我道谢。这就是很平常的一件小事。”

遭质疑摆拍 一笑置之

冯韦胜当天原本准备拍摄越野脚踏车骑行，因此随身带着摄像机。协助客工脱困时，他也拍下了过程。

“当时拍视频只是为了保护自己。我把共享脚踏车架在车后，担心被人举报，所以拍下来可以自证。”

至于为何事后会发布视频，他说，不少网民和驾车人士对骑士抱有偏见，因此希望通过自己的经历提醒大家，下次遇到类似情况时，除了指责，也可以先了解对方为何陷入困境，并在确保自身安全的情况下给予适当帮助。

“很多客工并非故意违规，他们真的不知道。我们的一个小小善举，或许就能救他们一命。”

他也透露，不少网民质疑他是摆拍，但他一笑置之，并未在意。

“善待他人本应是理所当然的，不应成为值得炫耀或邀功的事。”