卖鱼嫂指“隔壁比较新鲜”，叫顾客光顾猪肉叔隔壁的摊位，行为对猪肉叔构成骚扰，被判罚款2000元。

《新明日报》报道，被告是68岁的许珍吉（译音），案发时在金文泰3道第448座湿巴刹经营鱼摊。她面对三项抵触防止骚扰法令的控状，日前承认其中一项，其余控状交由法官下判时一并考量。

案情显示，受害者是在同一家湿巴刹经营卖肉生意的阿叔，他的摊位就在被告摊位的正对面。

因空间使用起摩擦 受害者被侮辱申请保护令

2024年期间，被告与受害者因摊位共用空间的使用问题发生摩擦。此后，被告经常说出侮辱受害者摊位的言语，音量足以让准备光顾肉摊的顾客听见。

受害者于是向法庭申请紧急保护令（Expedited Order），禁止被告在受害者顾客面前，说出侮辱其摊位的话。

法庭在2024年8月8日发出紧急保护令，也定在2025年2月24日审理受害者个人保护令的申请。受害者之后在2025年2月24日成功取得个人保护令，被告也被令支付受害者2000元费用。

然而，2025年11月18日早上11时27分，被告见一名女顾客站在受害者的肉摊前，竟对着该顾客喊话，称受害者隔壁摊位的猪肉更好，如果她想买猪肉，可以光顾隔壁的摊位。

受害者听到后，认为自己的生意受到影响，并感到遭受骚扰。

被告在认罪后，于星期二（9月15日）被判罚款2000元。法官批准被告以分期付款的方式缴纳罚款。

卖鱼嫂：尊重判决

据控状显示，被告在去年1月12日早上8时30分和今年2月25日早上6时38分，说受害者摊位售卖冷冻猪肉不是新鲜猪肉，行为违反保护令。

被告之前在庭上表明，她没有打架，也没有破坏任何物品，只是说受害者卖冷冻肉而已。

被告星期六（19日）早上接受《新明日报》记者访问时则对案件不愿置评，仅表示尊重法庭判决。

完整报道，请翻阅2026年9月19日的《新明日报》。