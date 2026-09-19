送餐员步行到公寓送餐，疑身体不适，不幸坠入泳池后丧命。

这起不幸事故发生在星期四（9月17日）晚上8时40分，地点是丹那美拉克基道（Tanah Merah Kechil Ave）的一栋公寓。

有热心读者通知《新明日报》，指一名送餐员到上述地点的一座公寓送餐时，相信是身体不适，失足跌入公寓的游泳池。

一般相信，由于事发时天色已昏暗，送餐员被发现后救上岸时已昏迷不醒，最后送院不治。

据了解，死者是王志聪（64岁），与太太10年前结婚，膝下无子。

记者走访殓尸房时，死者遗孀于11时许出现，神色哀伤，身边还有一名男子陪同着。

记者上前了解情况，这名男子是遗孀的同事，他受访时透露，死者之前曾当过销售员，但因近期失业，才转当送餐员，步行送餐。

“他们夫妻感情很好，事发当天下午还通过电话，岂料到了晚上就找不到人了。后来她（遗孀）就打电话来请假，我们才得知她丈夫出事。”

警方与民防部队受询时证实接获通报，一名64岁男子昏迷被送往樟宜综合医院后不治。根据初步调查，警方排除他杀行为。案件还在调查中。

Grab：调查进行中 将全力协助家属

送餐平台Grab发言人回复《新明日报》询问时，证实一名配送合作伙伴在事故中不幸离世。

“我们对此深感悲痛，向他的家人和亲友致以最深切的慰问，并在这段艰难的时刻与他们一同哀悼。”

发言人指出，公司已与他的家人取得联系，并将全力协助他们度过这段艰难时期。

“由于相关调查仍在进行中，我们无法透露更多详情。我们将与有关当局密切合作，配合他们对这起事故的调查。”

完整报道，请翻阅2026年9月19日的《新明日报》。