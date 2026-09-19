74岁男子在义顺一带疑被脚踏车骑士撞倒，送院后被诊断脑出血等，最终伤重不治。一名16岁男脚踏车骑士因涉案，在鲁莽行事导致他人死亡的罪名下被捕。

这起意外发生在星期二（9月15日）上午11时45分左右，地点在义顺5道加德士（Caltex）加油站前的路段。

这名74岁男子的儿子星期三（16日）早上在脸书发文称，父亲星期二上午在义顺5道附近的人行道和脚踏车道被一名脚踏车骑士撞至重伤，送院后被诊断脑出血及颅骨骨折，并在医院接受治疗。

男子的儿子也说，家人事后已报警处理，相关调查正在进行中。他同时呼吁任何目击事发经过或开车经过现场的公众协助提供相关画面，因为这对调查起到关键作用。

此外，男子的儿子也在贴文里感谢当时刚好路过，拨电给民防部队的一名路人，并希望这名路人能联系他们。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实接到报案，一名74岁男行人事后在清醒情况下送院，但过后伤重不治。一名16岁男脚踏车骑士之后在鲁莽行事导致他人死亡的罪名下被捕。

调查仍在进行。