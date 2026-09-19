2615块乐高组成了梵高《向日葵》，珊妮将这一块块积木拼出壁画的过程，也一点点地弥补了她心中因好友自杀离世而留下的空缺。珊妮拼装这幅壁画，除了自我疗愈和缅怀像向日葵一般开朗的挚友，也要安慰和激励有同样经历的人走出悲痛。

珊妮（化名）说：“梵高曾说过，《向日葵》同时象征着悲痛和希望，我觉得这就是我内心的写照，在最艰难的时候，希望依然存在。”

珊妮把这幅她用了七个多小时拼出的图画，送给致力于预防自杀的新加坡援人机构（SOS），借此感谢心理辅导员和失亲者互助小组帮助她重拾希望，走出失去挚友的悲痛低谷。

新加坡援人机构和帮助残障者的社会服务机构SPD星期六（9月19日）联办“为爱而行，共创改变”（SparkAbility）义走活动，为关怀残障者和预防自杀筹集逾78万元，超出原定60万元的目标。活动在滨海湾花园举行，这也是两个机构首次合办慈善义走。

现场还有“希望之窗”展览，珊妮的乐高壁画就在其中。这个展览展出受主办机构照护者的30件私人物件，要透过这些让公众了解失亲者和残障者经历了什么。

烟霾萦绕，却阻挡不了爱心与热情，现场来了4000人，主宾是社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康。不过，考虑到烟霾情况，原本分为3公里和5公里两个路线的义走，临时缩短至2.6公里。

患听觉障碍的王志峰（38岁）必须佩戴助听器，他把人生中的第三副助听器捐给“希望之窗”展览，希望更多人关注残障者的心理健康问题。

王志峰10岁开始佩戴助听器，因此遭同学欺负，听力渐退加上霸凌，对他造成了心理创伤，甚至曾让他产生自残念头。

王志峰4岁诊断出轻度弱听，现在38岁只剩下两成听力。佩戴助听器曾让他遭受校园霸凌，如今他把助听器当作希望的象征捐给“希望之窗”展览，希望社会多加关怀残障者。（梁麒麟摄）

“出门时，即使没人注意，我也会时常感觉到别人总在看我戴着助听器。有时候我会摘掉助听器，宁可什么也听不到，也不愿面对异样目光。”

他自认对助听器是“爱恨交加”，不过现在是感激超过一切。如今听力只剩两成的他任职于残障者自立局（SG Enable），帮助更多残障青年就业。

第一次参加慈善义走的陈玉丽（59岁，退休）看了“希望之窗”展览后说，许多展品触动了她。“我身边有一些人正在跟抑郁症抗争，我会鼓励他们，为他们祷告，也希望更多人能体谅这些群体。”

慈善义走的活动现场有“希望之窗”临时展览，汇集残障者和失亲者提供的30件私人物件，希望通过这些让公众了解受益群体的生活和经历。（梁麒麟摄）

SPD副总裁郑舜娟受访时说，虽然两个主办机构的受益人群不同，但他们秉持着共同理念，即没有人应该独自面对生活中的挑战。“联合举办义走能够结合双方资源，将活动推广到更广泛的受众范围。”

SOS总裁萧明明指出，有些残障者可能同时面临心理健康问题，因此需要预防自杀方面的帮助。

公众如果在生活中遇到困难，可拨以下热线求助：

●新加坡援人机构（SOS）：1767；关怀短信（CareText）：9151-1767（24小时服务）

●全国心理援助服务：1771或WhatsApp短信（6669-1771）

●关怀辅导中心：1800-353-5800

●心理卫生学院：6389-2222