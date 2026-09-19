泡泡茶店兼职工为赚取1500元报酬，受不法分子指使注册空壳公司并开设银行户头，结果户头接收了732万元赃款。

《新明日报》报道，被告谢宗勋（28岁，译音）日前承认一项抵触公司法令，以及一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（CDSA）的罪状。案发时，被告在一家泡泡茶店兼职。

案情显示，被告此前加入了一个名为“Crypto”的千人线上群组，并在群内留言表示有意涉足加密货币领域。群管理员“约翰”随后联系被告，承诺只要被告开设银行账户，即可获得1500新元报酬。

被告从未与“约翰”见面，但仍按照对方指示，在2021年12月联系企业服务机构，注册CZX Consultancy私人有限公司，并提交公司董事、股东、实缴资本、业务性质及注册地址等资料，随后开设公司银行户头。

公司的注册地址即被告住址，名义上的主要业务是管理咨询服务，但实际上从未营业，也没有员工或办公室。为了开设银行户头，被告还交出自己的SingPass登录资料及SIM卡。

2022年2月18日，公司在星展银行开设的户头突然收到一笔545万零800美元（按当时汇率约732万新元）的退休基金。这笔钱随后通过多笔转账，流入两家位于香港及英国的公司户头。我国商业事务局接获美国银行举报后展开调查。

被告后来收到银行信函，得知公司户头将被关闭。他联系“约翰”后，对方称是因为收款数额太大，并表明会设法解决。被告却没有采取进一步行动，也没有向警方报案。截至目前，“约翰”的真实身份与下落依然不明。

由于被告注册的公司无法合理解释这笔款项的来源，而他身为唯一董事却没有履行相关职责，因此触法。（人名译音）

判监20个月

被告被判坐牢20个月。

控方强调，涉案金额高达732万元，数目非常庞大，是加重刑罚的因素。

控方指出，参与洗钱活动是严重罪行，这类罪案难以侦查，金融机构与执法机构也需投入大量时间和资源处理。

律师替被告求情时称，转账金额由海外不法分子决定。不过，控方反驳指这不足以减轻被告的责任。被告没有监督公司银行户头的使用，也让陌生人利用户头收款，因此必须承担相关风险。

被告表明需要时间处理工作与家庭事务，申请展期服刑获法官批准。被告目前以3万元保释在外，并将于本月29日开始服刑。