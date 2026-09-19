新加坡女童军协会（Girl Guides Singapore）迎来新主席。贝莱德（BlackRock）东南亚可持续与转型方案负责人叶欣宜将接替上任主席苏塔博士（Seetha Subbiah），成为新加坡女童军的第14任主席，任期自星期六（9月19日）起正式生效。

叶欣宜拥有丰富且跨领域的资历。在加入美国资产管理巨头贝莱德之前，她曾在新加坡政府投资公司（GIC）担任领导职务，也曾在麦肯锡公司、渣打私人银行，以及新加坡财政部任职。

叶欣宜受访时说，她期待将自己在公共服务和私人领域累积的经验带到女童军，帮助年轻一代女性应对科技、经济与气候变化等未来挑战。

“过去20年，我有幸涉足公共服务、战略咨询和可持续发展领域，并长期处于投资与创造现实世界影响力的交汇点。我非常期待带着好奇心和我所有的经验来服务协会，向那些将女童军协会打造成今日规模的领导者、志愿者和女童军们学习。”

新加坡女童军协会将在明年迎来成立110周年。在星期六举行的新任主席就职典礼上，协会也向服务了六年、已经卸任的主席苏塔博士致敬。

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苏塔博士在疫情期间带领新加坡女童军展现了极强的应变能力与韧性。为表彰她的卓越贡献，她也在典礼上获颁新加坡女童军的最高荣誉——月桂叶奖（Laurel Leaf award）。