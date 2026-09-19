入住单位一年多以来，妇女饱受鸟患困扰，晒在屋外的衣物常被鸟屎“袭击”，最终自制“塑料被套”盖在晾晒的衣物上。

居住在德曼花园路第40座组屋的邹芷晴入住单位一年多以来，发现晾衣架常沾有鸟粪，每次洗好的衣物在晾晒时都会遭鸟粪攻击。

她说，曾在网上看到其他人如何“预防”遭鸟粪攻击，因此便加以改造，以塑料帆布自制成另类的“被套”，为衣物盖上。

曾经住在21楼的她说，过去不曾面对这样的情况，没想到入住八楼单位时，却发现常有鸟飞来。

“我家屋后的阳光充沛，可是却引来很多鸟，每次喜欢飞到竹竿上休息和大便，有几次还飞到我家厨房，导致地上都是鸟粪。”

她说曾换到屋前走廊晾衣服，但屋前有地铁工程在进行，晾晒不甚理想。“但自从自制塑料被套，不止可以防鸟粪，就连晚上晒衣的话或下雨时，我也不怕赶不及收衣，因为有塑料盖着。”

谈到是否有水气，造成衣物出现异味的问题，邹芷晴说，塑料被并没有完全绑死，也非常通风，目前使用超过一周，并没有面对任何困扰。

育有14个月大宝宝的她说，一般都是等到宝宝睡着后才洗衣服，但有了这个装置能让衣物在隔天晒到太阳。目前她所购买的是4平方米的塑料帆布，接下来可能自制一个更大的塑料被套。

网民纷讨教方法

在网上分享做法，没料到引起不少人共鸣，向她讨教方法。

邹芷晴说，她在脸书群组分享自己的做法，纯粹只是告知他人，并无什么目的。

不少人纷纷留言，指自己所住的地区有缺乏公德心的住户将食物残渣乱丢，因此迫切需要这样的塑料帆布，避免弄脏衣物。

也有人担心说，是否会有烟蒂落在塑料帆布上。邹芷晴说，这里的居民比较少人抽烟，相信不会有这样的情况。