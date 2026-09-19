儿子上个月出国深造，69岁父亲独居家中，结果倒毙无人知，家中传出腐臭味后，才惊动邻居报警。

这起案件发生于星期四（9月17日）傍晚6时45分，地点是乌美1道第318座组屋的12楼单位。

《新明日报》接获热心读者通报，指上述组屋楼下出现警车。记者赶到场时，涉事单位有至少两名警员进出办案。

据观察，涉事单位大门和窗口敞开，站在走廊处就可以闻到阵阵腐臭味，而单位内的厨房地上疑有血迹。

住在事发单位隔壁的居民苏女士（69岁）告诉记者，她住在这处约40年，死者大约两年前搬来，因视力不佳，平日需要靠拐杖出行。

“阿叔（死者）为人友善，大家碰上面时都会打招呼，我最后一次见到他应该是在五天前。”

她说，据她了解，阿叔膝下有四名孩子，之前与小儿子同住在单位内，但儿子上个月刚到国外留学，没想到阿叔独居仅一个月就出事。

苏女士指出，过去几天来，她在家中闻到阵阵腐臭味，原以为是家中有食物腐坏，随着异味越来越重，才开始心生怀疑。

“我和我儿子尝试寻找异味的源头，才发现是从阿叔的单位传出来的，我们就报警处理。”

警方证实接获一起非自然死亡通报。一名69岁男子被发现一动不动倒卧在单位内。根据初步调查，警方排除他杀的可能性，案件还在调查中。