本地连锁瑜伽品牌Yoga Inc无预警停业，拖欠员工薪水和教练酬劳超过4万元。公司称目前没有足够资金支付这些款项，也无法保证何时能偿付。

《联合早报》星期五（9月18日）报道，Yoga Inc在今年6月和8月先后无预警关闭丹戎巴葛和勿洛的瑜伽室，星期五同样突然关闭在淡滨尼和榜鹅的最后两间瑜伽室。30多名瑜伽教练被拖欠工资，一些会员还是近期才购买新配套，如今退款无门。

Yoga Inc星期五早9时许，仅通过短信通知瑜伽教练，瑜伽室会即刻停业。公司直到晚上近10时，才发电邮做进一步说明。

这封电邮写说，公司理解瑜伽室突然停业，会引发对未支付薪酬和承包商款项的迫切关注。

“公司目前没有足够资金支付这些款项，因此无法给出支付任何欠款的具体日期。这包括已完成工作的工资或报酬，以及任何相关的合同应得款项。”

与Yoga Inc合作超过10年的瑜伽教练刘福伟（36岁）说，据初步统计，拖欠的教练报酬共约3万元。“教练收到电邮后都感到气愤，因为这不是清盘，瑜伽室所属的Revolution还在运作，公司却说没有钱付给我们。”

他透露，大多数受影响的教练已向人力部报备，全国导师与教练协会（NICA）和全国职工总会也回复说明法律部正在研究教练的合同和公司记录。

一名不愿透露姓名的兼职职员告诉记者，单是淡滨尼天地的瑜伽室就有约10名兼职员工，拖欠工资估计1万至1万5000元，是8月至今的工钱。

Yoga Inc于2013年由前空服员刘晓芬创办，2021年转手他人。转售时，Yoga Inc在本地有五间瑜伽室。

根据Yoga Inc去年8月1日更新的条款与条件，公司已被列为Studio9 Pte Ltd旗下品牌。公开资料显示，Studio9注册于2024年，注册地址为丝丝街（Cecil Street）182号Frasers Tower #02-01。这个地址与室内脚踏车健身品牌Revolution列出的地点相同。

不过，至今未有公开资料证实Revolution是否正式收购Yoga Inc。若Revolution确实收购，它就是Yoga Inc的第三个经营者。

《联合早报》已向Revolution、Yoga Inc、新加坡消费者协会、人力部、淡滨尼天地和SAFRA询问有关详情，但至今未有任何答复。