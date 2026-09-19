市区重建局拟调高樟宜路上段和四美三幅地段的总容积率，分析师估计如果这三幅地都用于建组屋，可增加约六成的住房单位。

市建局星期五（9月18日）在官网发布通告，拟议调整樟宜路上段和四美三幅地的总容积率，“以善用邻近地铁设施的地段，优化住房供应”。

位于樟宜路上段和樟宜东路上段的地段，总容积率拟从2.1提高到3.5。这幅面积约2公顷的地段距离博览地铁站约370米。瑞联（橙易—宜迪）集团首席研究与战略总监孙燕清受访时估算，总容积率调整后，这幅地可建造550个至600个组屋单位，比原有的多达350个单位多。

另一幅面积约1.8公顷，位于樟宜东路上段和樟宜连路上段的地，总容积率拟从2.1调高至3.5。孙燕清估计，这幅地将可建造500个至550个组屋单位，高于原可容纳的300个至350个单位。

第三幅地位于四美路和四美巷，附近有四美地铁站和樟宜上段地铁站，总容积率拟从2.1增加至3.4。她估计，这幅地可建480个至530个组屋单位，高于原可容纳的300个至350个单位。

这意味着，三幅地的总容积率调高后，将可建造多达1680个组屋单位，比原有的1050个单位多六成。

2022年，政府透露将在樟宜上段地铁站附近的地区兴建更多组屋和设施，与现有的私宅区相结合。市建局在樟宜路上段和四美拨出五幅地供住宅发展，包括以上三幅地，以及在兴建预购组屋Simei Symphony的地段。Simei Symphony属标准地段组屋，提供二房式、四房式和五房式共380个单位。

ERA产业主要执行官林东荣指出，这一带已有不少私宅，考虑到政府要为社区注入更多样化的住房选项，当局相信会在这区建组屋。“在土地有限的新加坡，提高土地的总容积率是善用土地和现有基础设施的务实做法。”

他说：“三幅地靠近地铁站，提高总容积率让当局可充分利用地点的优势，兴建更多单位。这么一来，更多家庭能居住在公共交通枢纽附近，这也是许多购房者考虑的重要条件。如果是用来兴建组屋，建屋发展局也可能增添超市、学前中心等设施，为附近居民提供更完善的居住环境。”

林东荣认为，这一区未来住宅项目的卖点是交通便利，因靠近博览、四美和樟宜上段地铁站，对购屋者有一定的吸引力，尤其是在樟宜商业园、樟宜机场、淡滨尼区域中心或东部工作的上班族。

孙燕清指出，樟宜路上段有新加坡科技设计大学，这可能吸引家庭到这一区居住，上班族或看重这区靠近樟宜商业园的优点。