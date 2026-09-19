人工智能可成为学前教师的“助理”，协助设计教案、制作教具，以及进行儿童观察和评估，但教师仍须运用专业判断而不能完全依赖它。

新加坡社科大学纳丹人力发展学院学前教育学士及硕士专业课程主任陈如意副教授受访时说，人工智能（AI）生成教案后，教师仍须根据幼儿的需要、本地教育情境及自身专业知识来判断、修改和优化内容，并通过适当指令引导AI，最终形成适合幼儿的教材。

她认为，AI更像教师的“助理”或“秘书”，帮助教师提高工作效率，而不是取代教师。

新社科大星期六（9月19日）在终身学习学院（Lifelong Learning Institute）举行“多元中的坚守与更新——学前华文教育十年的转变与再定位”学前教育论坛，探讨本地学前华文教育的发展变化，以及面对多元文化、低生育率和AI等新趋势，学前华文教育如何持续调整和发展。

论坛也发布了《根植与共建3——新加坡学前教育研究》和《新幼跃报》第三期。

《根植与共建3》是新社科大与北京师范大学学前教育专业硕士项目第三届毕业生论文成果集，也是两校合作育人十年的阶段性总结，收录九篇本地学前教育研究，涵盖幼儿核心素养、师幼互动、融合教育、教师发展、AI教学应用及托幼政策等课题。

陈如意说，论文集延续过去的做法，从硕士毕业生论文中筛选具有代表性、与时代发展及本地教育情况相关的研究，再进一步修改和完善。这一辑共收录九篇论文，每篇约2万字。

其中，关于低生育率的研究恰好与当前社会关注的课题产生呼应。陈如意说：“随着社会对低生育率的关注增加，学前教育也需要思考如何从教育及社会层面创造让家长安心生养孩子的环境，为家庭提供更多支持。”

至于AI生成教案的研究，她说，研究团队较早便开始关注AI进入学前教育的趋势，研究结果也显示，AI可以成为教师的有效辅助工具。

她说：“除了设计教案，AI也可协助教师制作教具，以及进行儿童观察和评估。不过，教师必须掌握如何使用AI，并在生成内容后进行专业判断。”

《新幼跃报》则由新社科大纳丹人力发展学院与中华学术中心联合创刊，设有专家特稿、课程与教学法、教师专业发展、教材教具、新幼画苑及学前教育专著介绍六大栏目。

律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆担任论坛主宾。他致辞时说，推动学前及母语教育发展可从三方面着手，包括提升教师专业素质、加强家长与学前教育中心的合作，以及推动研究与创新。

他说：“通过这样的交流，我们可以相互学习、探索新的教学方式，并不断改进支持幼儿学习的方法。”

蔡瑞隆也指出，要让每个孩子都有良好的起点，需要社会各界共同努力。教育工作者、家长、培训机构、合作伙伴和政府，在支持孩子学习与成长方面都扮演重要角色。