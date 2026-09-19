新加坡国立癌症中心因行政程序失误，在发给多名遗传性乳癌和卵巢癌患者的活动邀请函中，误公开所有收信人的电邮邮址。癌症中心为失误道歉，并会检讨内部程序。

新加坡国立癌症中心首席运营官兼资料保护官张邦文星期六（9月19日）在文告中透露，星期五（18日）傍晚7时53分，国立癌症中心发出的电邮邀请函，因行政失误，显示收信人的邮址。发给467个电邮邮址的邀请函，是针对遗传性乳腺癌和卵巢癌患者与家人，有关活动是Living with Hereditary Breast and Ovarian Cancer，由国立癌症中心举办。

除了电邮邮址，个人的身份证号码、电话号码或其他个人资料并没有泄露。

张邦文说：“我们对事件可能造成的不安道歉，对这起失误深感歉意。我们已通知电邮收件人，以提供支持并回应他们可能关切的问题。国立癌症中心高度重视个人资料保护，已将此事通报保健卫生部及个人资料保护委员会。我们正展开调查并将全面检讨内部流程，确保事件不会重演。”