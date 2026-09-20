看护者往往过于专注于照顾亲人而忽略自身健康，颈部酸痛、睡眠不好、压力大等问题十分常见。陈笃生医院正进行一项试点计划，趁看护者在病房看顾亲人时，护士从旁教导一些中医保健运动，帮助他们缓解身心负担。

这项计划是医院参与医疗人才加速平台（CHI Workforce Accelerator）项目的一部分。团队重新构想与设计护士的工作内容，拟设新的“整合照护护士”（Integrative Care Nurse）岗位，其中一个重点方向，是让护士掌握中医手部保健运动“十巧手”的知识，日后有需要时，可教导看护者或分享相关保健法。

院方不久前举办试点课程，邀请《联合早报》记者观摩。四名同时持有本地中医执照的护士——吴泋溧（52岁）、林莺（37岁）、周祎（31岁）和郭慧贞（55岁），在约一个半小时的课程中，带领11名看护者和帮佣认识并实际操作“十巧手”。

吴泋溧受访时介绍，十巧手是一套源自中医经络与穴位理论的手部保健运动。它由10个手部动作组成，主要通过双手互相敲击刺激合谷、后溪、神门、大陵、劳宫、阳池、八邪等穴位，并配合耳垂和眼周保健动作，以促进气血运行、舒缓紧张。

十巧手动作简单门槛较低 适合融入日常保健

她说，选择十巧手是因为它动作简单、安全性高，不需要特殊设备或专业背景，学习的人在短时间内便能够掌握基本动作，并在家中自行练习。

吴泋溧说：“看护者经常面临时间有限及身心压力大的情况，因此我们特别希望提供一种门槛较低、容易融入日常生活的自我保健方法。”

吴泋溧（右，蓝衣者）受访时说，团队选择十巧手保健法，是因为动作简单、安全性高，不需要特殊设备或专业背景，学习者在短时间内便能够掌握基本动作，并在家中自行练习。（何家俊摄）

陈笃生医院护理助理总监洪维杰受访时补充，引入十巧手的概念，并非是要护士成为中医师，也不涉及中医诊断、开药或针灸等范畴。护士的角色是作为可信赖的教育者和资源提供者，帮助看护者安全地将这些辅助方法与常规医疗结合起来。

在医疗人才加速平台下，项目已完成岗位的重新构想和重新设计，目前处于原型测试阶段。洪维杰指出，现阶段并非要立即设立新的护理职称，而是验证特定整合护理活动是否具有附加价值、如何安全融入临床实践，以及未来若要推广须具备哪些条件。

参与者反馈良好 院方：继续评估效果

洪维杰说，上一轮于6月进行的试点数据令人鼓舞。八名参与者通过问卷反馈指出，参加后压力减轻，对穴位按压更有信心。满分五分的满意度评分达4.38分，所有参与者表示愿推荐给他人，七人愿参加后续课程。

他说，团队接下来会继续评估效果，并处理相关监管问题。目前他们聚焦陈笃生医院住院患者的看护者，未来若要扩展到患者，则须另外处理监管与临床治理问题，届时将与护理领导层、医疗人员、专业监管机构及其他利益相关方密切合作，保障病人安全及照护标准。

至于“整合照护护士”这个职位是否有望在未来五年正式推出，洪维杰说，最终要看原型阶段的成果。

“如果项目证明它确实有价值，而且能安全、可持续地推行，我们会和相关方密切合作，探讨如何将成功的部分推广开来。说到底，我们的目标不是为了设一个新职位，而是建立一个有实证基础的模式，更好地支持照护者、患者和未来的医疗团队。”

护士们在一个半小时的课程中，向参与者演示十巧手保健法，并讲解具体穴位和操作方式。（何家俊摄）

李姓看护者（48岁）参与试点后受访时说，看护母亲已约10年，压力和睡眠中断是长期以来的困扰。在医院照顾母亲时，医护人员问她是否愿意参加这试点课程。

“我觉得课程很实用，尤其喜欢护士的现场示范，虽然只参加一次但获益良多，也很感谢团队为参与者准备的资料，包括线上视频演示的二维码和纸质讲义。”