本地首所录取特需和非特需孩童的学前教育中心Kindle Garden，成立10年以来积极推广共融教育，并在今年4月接管位于白沙的Little Preschool，让更多儿童有机会在提倡包容的环境中一同成长，与不同背景的孩子建立友谊。

非营利机构AWWA于2016年在新协立综合设施（Enabling Village）创办Kindle Garden，开放给18个月至6岁儿童，已有超过500名儿童在这所幼儿园完成学前教育。中心一般保留约三成学额给有特殊需求的儿童，但也可根据需求调整。

AWWA残障与包容部主任黄俐俐接受《联合早报》访问时说，机构原本就有意把Kindle Garden扩大至其他地点，让共融教育惠及更多儿童。Little Preschool去年与AWWA联系，洽谈找机构接手幼儿园。

她指出，Little Preschool重视“玩乐中学习”、帮助每名孩子发挥潜力的信念，与Kindle Garden的价值观一致，双方很自然地达成合作共识。从4月起，AWWA正式接管Little Preschool，中心成了第二所Kindle Garden。中心的13名教师留任，也提供托婴服务的中心继续照顾67名婴幼儿，服务和收费不受影响。

设在巴西立1通道第530C座的Kindle Garden明年也将开放给特需儿童，教师将接受所需的培训。这家中心已有无障碍设施，预计只须在空间的布局上做调整，如增添触觉标示、更换摆设等，为不同需求的孩子提供更舒适的环境。

黄俐俐说，一些人误以为共融教育只针对特需儿童，或专门提供早期介入服务，但它其实是通过教学法和教材的调整，让各能力的儿童可以一起学习。例如，学习拼字时，一些孩子可能得靠有触感的材料；一些通过图片，能更有效地学习。

AWWA残障与包容部主任黄俐俐指出，看到孩子乐意帮助有需要的同学，教师都感到无比欣慰。（李冠卫摄）

Kindle Garden第二所学前中心位于巴西立1通道第530C座，之前是Little Preschool，原有的教师团队将继续为Kindle Garden服务。（李冠卫摄）

位于新协立综合设施的Kindle Garden照顾约50名儿童，教师和助理有16人，较小的师生比例让孩子可获得更针对性的指导。

黄俐俐认为，幼儿园多年来取得的最大成果，是让不同能力的孩子都能获益。“孩子在日常活动中建立友情，大家不分你我，一起学习和成长，孩子也自然而然地培养同理心。我曾看到学生在午睡时段，帮助行动不便的朋友铺好睡毯，这让我们感到欣慰。”

甘明发（右）之前为女儿甘恩泽找幼儿园时曾碰壁，庆幸女儿在Kindle Garden可以与其他孩子交流和学习，每周也有定期的职能治疗等支援。（李冠卫摄）

甘明发（37岁，数据分析师）的3岁女儿甘恩泽有唐氏综合征，在新协立综合设施的Kindle Garden上学。这名家长反映，为女儿找幼儿园并不容易，一些幼儿园知道他女儿的情况后显得迟疑，没把握照顾她。

他说：“女儿曾接受AWWA的早期介入服务，因此我对它的学前教育工作者有信心。女儿在Kindle Garden可以与其他孩子一起学习，每周也有定期的职能治疗等支援。教师会密切与家长沟通，这都让我感到很安心。”

今年，幼儿园把每月学费减半至900元，这让包括甘明发在内的许多家长减轻不少负担。Kindle Garden有意在未来加入伙伴业者计划，以提供更负担得起的学前教育。

家长李靖威（左）并不介意儿子林俊凯的幼儿园同时开放给特需儿童。她反而欣赏这样的办学理念，觉得孩子从中也变得更细心，懂得关心朋友。（李冠卫摄）

李靖威（47岁，自雇者）的4岁儿子林俊凯就读Kindle Garden，已上小学的女儿也曾在那里上学。她认为，孩子从小在一个包容的教育环境中成长，会自然地接触有特殊需求的孩子，在互动中学会关心朋友，培养耐心和善良等特质。