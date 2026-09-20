为了帮助有阅读障碍的儿童、学习进度较慢的学生，以及帮助教师设计更包容的课程，一群工艺教育学院学生利用人工智能，要为这些现实困境寻求解决方案。

这是新加坡科技设计大学与工教院联手推出D.A.R.E. Community试点项目的目的。这个试点今年1月启动，由新科大学生当导师，引导24名工教院学生在四个月内，运用人工智能（AI）将解决问题的创意想法发展成可实际运作的原型。

西区工艺教育学院学生杨伟宏（左）在导师张恩禧（右）指导下，开发出一款可协助教师根据学生的不同学习需求而制作教材的AI平台。（吴先邦摄）

在西区工教院修读资讯科技系统与网络课程的杨伟宏（18岁），从教师的教学需求出发，设计一款名为“IncluTeach”的平台。

教师可在这个系统中建立个性化的学生档案、设置群组，在备课时根据对应的学生档案或群组，设置教学目标和主题，再上传试卷、评分表等文件，由系统自动生成具针对性的教案。教师还可对所生成的教案进行调整修改。

杨伟宏说：“大多数AI工具仅能根据即时的指令生成内容，我希望做一款能够根据学生个别需求和档案设置教案的平台，帮助教育工作者更好地应对有学习困难或有不同需求的学生。”

参与试点的新科大学生导师张恩禧（21岁，电脑科学与设计系二年级）受访时说，她愿意将自己在设计方面的经验与知识跟小伙伴们分享，并帮助他们解决技术问题。

“他们都非常积极，有很多想法，并且努力收集目标受众的反馈来不断完善原型。我以前偏重技术研发，是他们的积极激励我走出舒适区，在设计时更多地考虑用户反馈。”

教育辅导与咨询公司True Dream创办人潘勇胜（30岁）说：“学生做教育产品时，通常会思考学生需要什么、怎么使用，但像这样能站在教师的立场思考并解决问题非常难得。公司也从中得到启发，进而设计和改善公司内部的软件。”

也有学生利用AI设计平台帮助面对学习困难的儿童和青少年。

工教院学生姚嘉恩（左）和瑞卡（右）利用AI开发一款阅读辅助工具，帮助有阅读障碍的孩童。（吴先邦摄）

在中区工教院修读传讯与设计课程的瑞卡（Ryka Natasha，18岁）和姚嘉恩（18岁）也是参与试点的学生。瑞卡从担任幼教教师的母亲那里得知，一些儿童在语言和沟通方面存在困难，因此她和姚嘉恩希望设计出能帮助这些儿童的工具。

她们借助AI研发一个名为TinyTrail的学习网站原型，以游戏化方式辅助有阅读障碍的学生练习读写。原型分为打字、拼写和听读三个部分。教师可将单词、故事或学习资料等课堂内容上传至网站，生成适合有特殊需求学生的互动式阅读练习。

瑞卡受访时说，她们受新加坡读写障碍协会邀请，向教育工作者、家长和业者分享这个项目，获得不少鼓励和反馈，希望未来可进一步推出更多功能的设计，并推广至学校。

在西区工教院修读网络安全课程的杨秋实（17岁）则要帮助身边学习进度较慢的同学。他为他们研发一个平台原型，把知识量较大的学习资料，拆解成更容易消化的内容，帮助他们理解并跟上学习进度。

他说：“一些同学没办法通过记笔记、抄写等传统方式学习，我想用他们感兴趣的、跟生活相关的个性化比照来呈现这些知识，让他们更容易理解和记住。我希望让每个同学都不被落下，都有机会继续升学。”

杨秋实说，这个平台原型设有AI聊天窗口，帮助学生将学校教材转化为较短、较适合个人学习的形式，也可以生成小测验、答案和学习建议，并且设排行榜，让他们更有学习动力。

至今已有约50个同学试用杨秋实的这个原型，一些人使用后成绩提升一个等级。