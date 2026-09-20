“选择跟谁分享梦想得非常谨慎。当你跟生活方式和你的梦想不一样，或不相信你梦想的人说，他们可能会告诉你：你的梦想是不可能实现的。”

40岁出头的白慧璇曾投身教育工作15年，看着一批又一批的学生在课业压力下喘不过气，甚至崩溃。她认为，本地的教育体系过于讲求让学生在考场上多争一分，却忽略培养情商、沟通能力等更全面的发展。

她相信，人生方向不能像作答考卷，没有绝对的对错，但或许是处于固化环境久了，心中想冲破常规生活的向往反而让她自责。她会自问：“我为什么就不能像其他新加坡人那样？”

这种内心深处的纠结拉扯，终于跨过临界点。2024年，白慧璇前往新西兰，原本只打算待上半年，没想到一住就是一年半。

白慧璇在新西兰的有机农场里，下手协助除草、移栽和收割等农活，还帮着养猪。（受访者提供）

旅居期间，白慧璇常去一个有机农场帮忙，协助农场主人夫妇除草、移栽、收割等，向他们学习永续农业（permaculture）之道。农场主人会赠予她自家种植的新鲜瓜果蔬菜。

主人家后来还邀请她，一同在一块新土地上发展永续农业。她思量许久，最终婉拒了，因为她已完成心愿，决定回家履行其他责任。

白慧璇回国主要是为了多陪陪父母。“陪伴，不是等父母生病了才回来守在他们身边，而是当他们还健康可以走动时，和他们一起到处走走。”

她回到了原点，却也不是原点。新西兰之旅已悄然改变她的内心世界。她发现，新西兰人有充分的自由去探索自己真正的兴趣，不会只追问“能否实践”“要不要考等级证书”；大家按照各自的节奏和方式，找寻属于自己的真实答案。

接下来，白慧璇计划在马来西亚物色合适的土地，推动永续农业，自产自足。

“旅居新西兰让我明白，答案一直在心中，而不是向外求索于人、书本或播客——它们当然有帮助，但我才是答案。找回了自信，那是我曾经缺失的，也是我迷茫的根源。”