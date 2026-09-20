旧木箱改作包装箱，金属余料转为测试样品，废木屑用来吸收化学品溢漏——随着企业越来越重视减废与再利用，国家环境局与培训机构合作推出的零废弃经理课程也受到更多关注，开办两年多来已有约1200人完成培训。

环境局答复《联合早报》询问时说，零废弃经理课程（Zero Waste Manager Course）自2024年3月起，与新加坡固废管理及循环协会、职总恒习（NTUC LearningHub），以及共和理工学院合作推出。截至今年6月30日，约1200名来自废料管理、环境服务、制造、房地产管理与酒店等领域的学员已完成课程。

当局强调，这项课程属于灵活且由业界主导的能力建设计划，并非强制企业达到特定的零废弃目标。企业可按照自身步伐，委任并培训零废弃经理，自愿推行“3R”原则，即减少（Reduce）、再利用（Reuse）和再循环（Recycle），逐步在公司建立可持续发展的文化。

共和理工学院应用科学系环境与海洋科学专业文凭学科助理主任郑元佑受访时透露，自2024年课程首次开办以来，已有约200名学员通过学院完成培训。

他指出，来自制造业、建筑环境和酒店业的学员人数较多。这些行业受《环境公共卫生法令》和《可持续资源法令》等法规约束，对废弃物管理知识与能力的需求也随之增加。

这些行业通常会产生较多不同种类的废弃物，因此企业除了希望改善废弃物管理，也会寻找提高资源使用效率、降低废弃物处理成本的方法。

郑元佑说，学员反馈显示，课程有助提升对废弃物管理要求的认识，加深对减废及3R原则的理解，并提供可在工作场所实际应用的知识。校方会根据当局要求、业界发展和学员反馈持续调整课程，并向不同行业推广课程。

新加坡固废管理及循环协会也是零废弃经理课程的培训机构之一。协会答复《联合早报》时说，课程推出两年半以来，来自约45家公司的约120名学员接受了培训。公共服务领域的法定机构、教育领域的高等学府，以及环境服务领域，对课程的兴趣较高。

协会认为，个人和企业希望借由业界提供、贴合行业需求设计的培训课程，掌握与工作相关的知识和技能，是他们报读课程的主要动力。

另一家培训机构职总恒习观察到，先进制造、建筑环境，旅游与酒店业对课程的兴趣较高。随着企业日益重视废弃物管理、资源使用效率和相关法规，这类培训可帮助企业把3R原则融入日常运作，并更了解当局的要求，例如强制性废弃物呈报框架（Mandatory Waste Reporting）的监管要求。

让废料多一次用途 企业减废也省成本

金属贸易公司Advance Materials Supplies将日常产生的金属余料切割成合适尺寸，用于实验室样品测试，减少为测试另购新材料。（受访者提供）

金属贸易公司Advance Materials Supplies的综合商业保障经理张炎盛，2024年4月25日在共和理工学院修读这项课程。他受访时说，当时自费报名，希望加强废弃物管理知识，并将所学应用于气候变化及可持续发展相关的管理系统咨询工作。

课程结束后，公司从多方面推动材料再利用。张炎盛举例，公司除了供应金属，也按客户要求进行切割和加工，因此日常会产生金属边角料和碎屑。他们会保留金属余料，切割成合适尺寸后用于实验室样品测试，减少为测试另购新材料。

同时，公司重新利用进货时使用的木箱，经过切割加工后再次制成包装箱，用于运送材料。

公司还采购二手木托盘用于包装与运输。张炎盛说，一个新的木托盘通常约40元，二手木托盘则约6元，每个可节省约34元。重新使用二手托盘不仅降低成本，也延长材料的使用寿命，减少对新资源的需求。

即使是无法再使用的木料，金属贸易公司Advance Materials Supplies不会直接丢弃，而是磨成木屑，用来吸收设备的化学品溢漏。（受访者提供）

即使是无法再使用的木料，公司并没有直接丢弃，而是磨成木屑，用来吸收设备的化学品溢漏。

兴建新实验室时，公司注重环保，部分办公室家具采用二手家具，同时继续使用原有的橱柜和椅子，减少添置新家具的开支，也避免仍可使用的家具成为废弃物。

配合饮料瓶罐退费制，办公室也鼓励员工回收塑料瓶。

张炎盛说，零废弃经理课程帮助公司建立清晰的框架，把原本零散的环保措施串联起来，以更有系统、更明确的方式得以推广。