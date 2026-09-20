眼神飘忽，手悄悄伸出。一名黑衣男子涉嫌在武吉巴督一家手机店上演“顺手牵喇叭”戏码。他以为神不知鬼不觉，殊不知店内电眼早已将疑似干案过程全程拍下。

这起事件发生在星期三（9月16日）下午2时左右，地点是位于武吉巴督31街的“Top One Communication”手机店。店家随后在社交媒体TikTok上公开了这段电眼视频。

画面显示，一名黑衣男站在柜台前，看似静静等候服务，眼神却像雷达一样四处扫视，很快锁定柜台后方一台插着线的音响喇叭。他先向左张望，确认没人注意，接着手一伸、线一拔，整台喇叭就这样被塞进随身携带的橙色塑料袋。动作一气呵成，表情淡定自若，随后拎着袋子若无其事地离开。

他或许以为神不知鬼不觉，但店里的电眼早已全程跟拍，把他的一举一动拍得清清楚楚。这出“顺手牵羊”演得再镇定，也逃不过电眼的高清镜头。

店家还在贴文中写道：“在新加坡你想要就说，为什么要偷？”

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实已接获相关报案，案件目前正在调查中。《联合早报》也正向涉事手机店了解更多详情。