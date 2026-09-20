南安会馆辖下的水廊头凤山寺庆祝190周年，举行为期三天的盛大庆典，迎请60座庙宇的85尊神明参与巡安绕境活动，祈求平安。游行队伍出动数百人，还有多辆花车，舞龙舞狮，锣鼓喧天，吸引大批民众沿途围观，气氛热烈。

南安会馆会长梁佳吉此前接受《联合早报》访问时指出，今年对南安会馆和凤山寺意义非凡，适逢“五庆”齐临：南安会馆成立100周年、凤山寺建寺190周年、南安会馆重建、世界闽南文化节，以及世界南安青年联谊会。他说：“因此，我们不希望活动只是让大家来热闹一下就算了，而是希望办得更有意义。”

事实上，本地闽籍人士早年曾有每三年举办一届妆艺大游行的传统，凤山寺正是赛神队伍必经之处；寺内主座供奉的福建民间信仰神祇广泽尊王，会被迎请至天福宫，与众神一同观戏，并接受信众膜拜。

南安会馆执行顾问陈奕福补充道：“过去天福宫举行庆典时，会到凤山寺迎请广泽尊王，也会请来清水祖师和保生大帝；庆典结束后，再用花车将神明送回。我们这次其实就是要恢复这些新加坡的传统文化。”

活动于9月18日至20日连续三天举行。第一天为请圣；第二天举行接神、绕境、赐福等仪式，律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆作为主宾受邀出席；第三天则在犒军、普施、礼斗仪式后，整个巡安绕境活动圆满结束。除了有歌台节目助兴，凤山寺还请来歌艺傀儡戏班公演三天连宵。

律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆（左二）手持香柱，与南安会馆会长梁佳吉（左一）一同为凤山寺巡安绕境活动祈福。（周国威摄）

相隔12年再办巡安 汇聚60庙宇85尊神明

这是凤山寺继2014年后，相隔约12年再次举办这样的迎神巡安活动。梁佳吉表示，庆典约于一年前开始策划，筹备小组约20人，另设多个工作小组，分别负责联系庙宇、安排路线、花车、仪式和接待等事宜。

与2014年的巡安绕境活动不同，当年主要是迎请中国南安县诗山镇凤山寺主庙的神明广泽尊王金身来新；这一次则以本地庙宇为主，迎请60座宫庙的85尊神明齐聚凤山寺，共庆190周年，当中包括天福宫的天上圣母（妈祖）、恒山亭的福德正神、金兰庙的清水祖师和真人宫的保生大帝等。

由于参与的神尊众多，如何安全护送成为筹备工作的重点之一。寺务组主任傅成发说：“各间庙宇都会出动自己的义工和庙方人员，亲自将神尊护送过来。许多神尊已有百年历史，因此我们责任重大，整个过程必须安排得非常小心。”

南安会馆总务卓汶謙（左起）、寺务组主任傅成发、副会长吴建省、执行顾问陈奕福、会长梁佳吉、副会长王丁山、寺务组副主任陈定扬举起凤山寺的锦旗，盛大庆祝凤山寺190周年。（何家俊摄）

见证南安社群发展 凤山寺与会馆历史交融

凤山寺是在1836年，由南安先贤梁壬癸发起创建，最初坐落在丹戎巴葛路旁的华立山，是本地南安社群早期的重要活动中心。凤山寺后来迁至莫哈末苏丹路（Mohamed Sultan Road），现有寺庙于1908年至1913年间建成。由于现址一带早年俗称“水廊头”，寺庙也因此被称为“水廊头凤山寺”，主祀广泽尊王。

南安会馆则成立于1926年。在此之前，凤山寺不仅是乡亲祭祀与聚会的场所，也承担着类似会馆的功能，如接待初抵新加坡的南安移民，为他们提供临时落脚处，并协助乡亲寻找工作、解决生活困难。会馆成立后，这些互助功能便转由会馆承担。1973年，南安会馆正式接管凤山寺。

迈入百年的南安会馆，目前正计划重建与凤山寺相邻的会馆大厦，工程预计于2027年动工，2029年竣工。梁佳吉表示，凤山寺本身不在重建范围内，工程不会影响寺庙，信众仍可照常前往参拜。新大厦未来建成后，将设置电梯，并通过连桥通往位于山坡上的寺庙，方便信众。

1978年被列为国家古迹的凤山寺，曾经历四次重修，最近一次于2010年竣工。当时，还邀请北京故宫博物院专家协助勘察和策划，并请泉州工匠修复寺内的建筑装饰。梁佳吉指出，未来若有需要，可再进行规模较小的修缮。

在延续信仰传统的同时，凤山寺也积极引入年轻力量和环保做法。寺务组副主任陈定扬说：“这次庆典我们邀请了许多年轻后辈一起参加。”

与此同时，庙方也尝试使用更环保的祭拜方式。寺务秘书周向农说：“为了减少焚烧金纸，我们准备金箔供信众请购；这些金箔日后可用于凤山寺牌匾或建筑装饰的修复。”