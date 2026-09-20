夜深人静，尼诰大道却差点变成“速度与激情”现场：一名青年骑着明显改装的活跃通勤工具在高速公路上狂飙，画面曝光后，众多网民纷纷谴责他目无法纪。

署名“Mark Tan”的用户于星期五（9月18日）晚上，在脸书专页“Complaint Singapore”上载一段约九秒的视频。画面显示，一名身穿黑衣黑裤的青年在尼诰大道（Nicoll Highway）一带，骑着一辆看似电单车的个人代步工具，公然在公路上行驶。

视频中，青年骑行在四条车道的最右侧，即最快车道，且未穿戴任何防护装备，包括头盔。贴文未注明日期，但相信是近期发生，因为尼诰大道两旁已安装额外灯饰，为10月举行的F1世界一级方程式新加坡大奖赛做准备。

不少网民留言称，青年的时速至少每小时70公里，完全不合规，并呼吁当局采取行动。也有网民谴责青年害人害己，若发生意外怎么办。

《联合早报》记者注意到，视频标注来源为一个TikTok账号。记者查询后发现，这个账号共有五个视频；虽然上述视频已不见，但所有视频展示的都是疑似违法改装的个人代步工具或电动脚踏车。其中一段视频还显示，有人在公园连道上飙车。

活跃通勤工具在我国虽受管制，但仍有不少人心存侥幸，改装电动脚踏车或个人代步工具，以为不会被取缔。陆路交通管理局持续对违例活跃通勤工具展开执法行动，上个月共处理231起违规行为，并扣押46台不合规代步工具。

公众若发现有人违规使用个人代步工具或脚踏车，也可通过go.gov.sg/report-am举报。

《联合早报》已向陆交局询问了解详情。