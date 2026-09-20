星期天（9月20日）上午我国空气素质继续恶化，三个地区的24小时空气污染指数（PSI）均处于不健康水平。

国家环境局的数据显示，截至星期天早上8时，全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米19微克至37微克，处于普通水平；24小时的PSI则介于84至123，属于中等至不健康范围。

其中，三个地区PSI在不健康范围，中部PSI仍最高，其次为西部的105、东部为101，都属不健康水平，其他两地区的PSI则处于中等范围。

中部地区的PSI自星期六（19日）下午1时起进入不健康范围，当时其他地区仍维持在中等范围。

中部地区的PSI自星期六（19日）下午1时起进入不健康范围。（梁麒麟摄）

星期天凌晨3时，东部地区的PSI指数开始缓慢攀升至102，凌晨4时，西部地区的PSI指数也达到102。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。公众决定当下是否外出活动，应看一小时PM2.5浓度；规划隔天活动则参考24小时PSI预报。

公众可通过烟霾网站、环境局网站、新加坡气象署网站或myEnv手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也上载至亚细安气象中心网站。