他来自单亲家庭，年轻时急于证明自身价值，选择靠毒品提振工作效率。24岁那年因好奇而在一次派对上首次接触冰毒，此后10年间天天吸毒，欲罢不能。

“当时工作压力大，我误以为毒品能带来快感，也让我更有精力去完成更多工作；后来才意识到，吸毒只是在透支未来的时间。”

直到2022年6月失业，有一次吸毒过量倒卧家中，须送院急救，而后被中央肃毒局逮捕。在戒毒所那段期间，家人对他不离不弃，工作人员也不断给予支持与鼓励，终让他彻底清醒。“看到其他人戒毒成功，我也希望自己同样能做到 。”

目前已戒毒四年的陈俊豪，在HCSA社区服务任职，也积极为其他释囚提供援助。他的戒毒经历和重返社会的心路历程，也会配合黄丝带活动，于嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）中庭举行的沉浸式展览会上呈现。

重返社会绝非易事。陈俊豪强调：“我们需要的是一个重获新生的机会，希望社会大众能够给予支持。”

曾深陷毒瘾长达10年的陈俊豪，如今已成功戒毒四年。他目前在HCSA社区服务任职，积极以自身经历引导其他释囚重回正轨。他背后是配合义跑举行的展览会，以他和其他释囚积极求变、回馈社会的励志故事，呈现告别毒瘾的蜕变历程和挑战。（陈斌勤摄）

黄丝带计划始于2004年，旨在改变社会既定观念，给予释囚一个重生的机会。活动今年迈入第16年，主题是“我们都是彼此的第二次机会”，共吸引约7500名公众参与，筹得近26万元善款。这项活动至今累计善款约252万元。

有别于往年在樟宜监狱中心举办，今年的活动首次移师市区，在加冷汇（The Kallang）举行。这不仅让更多公众有机会参与其中，也让整个社会能在一个公共空间关注并支持释囚。

活动设有5公里非竞赛和10公里竞赛跑，今年也首次新增888米亲子跑项目，鼓励一家大小共同参与。现场另设嘉年华、快闪店与展览，让不参加义跑的公众也能前来参与。

今年首度新增888米亲子跑，成为活动亮点之一；不少家长带着孩子同跑，既增进亲子感情，也让包容社会的理念，能代代传递。（陈斌勤摄）

担任活动筹委会项目组副组长的执行员（招聘）副狱署长陈玉莲（42岁）指出，活动希望通过公众参与，以实际行动支持释囚重新融入社会。

再次参跑的公务员洪国伟（34岁），今年特地带着6岁儿子洪德圣参加亲子跑。他说，这既能支持黄丝带计划，也能增进亲子感情。洪德圣对能与父亲一同参跑感到兴奋。洪国伟希望明年能继续带儿子参跑，未来还想带上现在才3岁的小女儿。

洪国伟（右）带着6岁儿子洪德圣参与，享受温馨的亲子时光；未来也想带上现在才3岁的小女儿。（陈斌勤摄）

律政部长兼内政部第二部长唐振辉当天受邀为义跑挥旗。他在致辞时指出，公众的参与充分体现“给予第二次机会”的意义。当释囚获得社会接纳，就能更有信心重新融入社会，回馈社会。

“如此一来，我们就能共同打造一个更有同理心、更温和、更友善的新加坡。”