淡滨尼六旬夫妇申诉，住了约30年的组屋，厨房垃圾槽门半年来无法关紧，不时有“蟑螂大军”爬进屋，甚至爬上衣服和家人身体。夫妇虽愿自费更换垃圾槽，但找来的承包商不敢贸然动工，令两人十分苦恼。

住在淡滨尼22街第275座组屋八楼一间四房式单位的钟强兴（69岁，退休人士），今年4月发现厨房的垃圾槽门关不上。

“我们住在这里约30年，垃圾槽门一直以来都没有问题。但有一天门就突然关不上，导致蟑螂壁虎从里面爬到厨房。”

钟太太（68岁）也说曾为此事找过当局，但对方建议她自行找承包商。“毕竟住了30年，垃圾槽也该换了，其实我们也愿意出钱，但是找来的承包商却不敢动工。

“他们说如果要把垃圾槽拿出来，可能会导致旁边的瓷砖脱落，无法确定是否还需要其他的工程，因此迟迟无法动工。”

钟太太说，由于垃圾槽门关不上，会散发出垃圾臭味，她只能在厨房喷空气清新剂。不过更令她担忧的是，有时很多只蟑螂从垃圾槽爬出，有一次甚至爬上儿子的身上。

“有时我在厨房晾衣服，蟑螂甚至会爬到衣服上。而且我跟丈夫身体都不太好，担心蟑螂带来更多卫生问题，影响我们的健康。”

钟太太说，这件事导致一家人十分苦恼，如今希望找到能帮忙的承包商。

装修商：恐致老旧瓷砖脱落

受访装修商指出，更换垃圾槽可能导致旁边的瓷砖破裂或脱落，也得确保日后冲洗垃圾槽时，水不会渗进屋内。

Eight Design执行董事林柄鸿接受《新明日报》访问时说，这种情况在老组屋十分常见。

“毕竟很多年了，应该是门变形导致无法关上。这种情况下，只要更换垃圾槽就可以了。”

但他也指出，过程中可能导致旁边的瓷砖破裂或脱落，不过一般用洋灰便可以铺平。

“一天就可以解决，价格大概几百元。不过如果为了美观要换瓷砖，那可能要花更多钱。”

装修同业商联会会务顾问林亚峇则提醒，在更换垃圾槽后，要确保不会漏水。

“当局会定期从顶楼冲洗垃圾槽，因此要确保不会渗进家里面。”