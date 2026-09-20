涉酒驾的马赛地男驾驶视频曝光，男驾驶一开始承认喝酒，随后却矢口否认，还说不知道撞到人，之后更称不是自己开车，指自己只是路人。

《新明日报》日前报道，一辆马赛地于星期三（9月16日）晚上在莱佛士道撞伤两名中国旅客，男驾驶因涉嫌酒驾被警方逮捕。

男伤者周先生（41岁）受访时，曝光一段由随行女同事拍摄马赛地男驾驶肇事后下车的视频。

视频一开始，只见肇事男子走到草丛旁，女同事上前追问男驾驶是否有打电话叫救护车，对方用英语回答：“没有，我打给我的妻子，别担心，我没事。”

女同事接着用英语询问男驾驶是否喝了酒，对方回答“是”。之后女同事转用华语问他有没有受伤、车上有没有人，对方则表示自己没有大碍，车上也没有人。

随后，马赛地男驾驶拨通电话，还询问拍摄视频的女同事现场是什么地方，女同事也告诉他地址。

男驾驶挂断电话后，女同事继续追问他喝了多少酒。这时男驾驶却矢口否认，称自己没有喝酒。女同事则说：“没喝酒吗，不可能，那么大酒味。”

随后男驾驶询问是否撞到人，女同事则说：“撞到人了啊，去看看，在那儿躺着呢，撞到人了。”

男驾驶回应“噢，是吗？”，之后还多次指出自己没有撞到人。女同事则再次告诉男驾驶，他撞到了人，应该过去看看伤者。

男驾驶随后走到女伤者附近，并说道：“不是我撞的。”

女同事反问：“你没撞，你没开车？”

男驾驶则回应：“我没开车……我是路人甲。”

接近视频尾声时，男驾驶神情变得紧张，并表示自己想要去厕所，但女同事阻止他离开，表示至少要先交换联系方式。

周先生也说，最后围观的群众阻止男驾驶离开，没过多久，警察也来到现场。

完整报道，请翻阅2026年9月20日的《新明日报》。